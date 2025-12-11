Mundial 2026 Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige El gobernador de Nuevo León no cree en las justificaciones que le dan para no llevar a la Selección a Nuevo León.

Por: Raúl Martínez

Samuel García, gobernador de Nuevo León, reveló los motivos por el cual la Selección Mexicana no juega en Monterrey luego de que no consideraran a la ciudad como sede de algún partido del Tri en el Mundial 2026.

En entrevista con David Faitelson, el político mexicano, también dio a conocer lo que le exigió a Mikel Arriola para compensar a la afición regiomontana.

“Parece ser que es una decisión económica de que a la Selección le conviene que haya juegos en el Azteca, por el aforo, lejos de Rayados o Chivas. Y mi pregunta fue, si le cabe más gente al de Rayados ¿por qué en Jalisco? Y me salieron con el clima, como su fuera muy distinto el de Jalisco con el de Nuevo León, obviamente son argumentos que a mí no me convencen”

“ Busqué a Mikel (Arriola) y le dije “No compadre, a ver cómo me compensas”. Ahora estoy buscando que al menos un juego amistoso con una selección grande sea en Monterrey antes del Mundial y es lo que ando viendo… y le dije “para que no se te sienta la raza tienes que venir antes a jugar un amistoso” y en eso andan y voy a esperar en enero”, afirmó Samuel García.

Cabe mencionar que el juego amistoso que sostuvo la Selección Mexicana ante Paraguay se tenía pensado en jugar en Monterrey, sin embargo, por temas extra-cancha se tuvo que mover a San Antonio, Texas.

Y para el Mundial del 2026, el Tri disputará dos partidos de la fase de grupos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara, y en caso de que avance a la siguiente ronda México podría jugar uno más en el estado Banorte.