    Mundial 2026

    Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige

    El gobernador de Nuevo León no cree en las justificaciones que le dan para no llevar a la Selección a Nuevo León.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Monterrey no verá a la Selección Mexicana en el Mundial

    Samuel García, gobernador de Nuevo León, reveló los motivos por el cual la Selección Mexicana no juega en Monterrey luego de que no consideraran a la ciudad como sede de algún partido del Tri en el Mundial 2026.

    En entrevista con David Faitelson, el político mexicano, también dio a conocer lo que le exigió a Mikel Arriola para compensar a la afición regiomontana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda
    1 mins

    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda

    Mundial 2026 Equipos
    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986
    1 mins

    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986

    Mundial 2026 Equipos
    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado
    1 mins

    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado

    Mundial 2026 Equipos
    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan
    2 mins

    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan

    Mundial 2026 Equipos
    Corea del Sur manda mensaje a México de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Corea del Sur manda mensaje a México de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Mikel Arriola revela que Argentina sigue en la lista de posibles rivales de México
    1 mins

    Mikel Arriola revela que Argentina sigue en la lista de posibles rivales de México

    Mundial 2026 Equipos
    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026
    2 mins

    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"
    1 mins

    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"

    Mundial 2026 Equipos
    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026
    2 mins

    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final
    4 mins

    Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final

    Mundial 2026 Equipos

    “Parece ser que es una decisión económica de que a la Selección le conviene que haya juegos en el Azteca, por el aforo, lejos de Rayados o Chivas. Y mi pregunta fue, si le cabe más gente al de Rayados ¿por qué en Jalisco? Y me salieron con el clima, como su fuera muy distinto el de Jalisco con el de Nuevo León, obviamente son argumentos que a mí no me convencen

    Busqué a Mikel (Arriola) y le dije “No compadre, a ver cómo me compensas”. Ahora estoy buscando que al menos un juego amistoso con una selección grande sea en Monterrey antes del Mundial y es lo que ando viendo… y le dije “para que no se te sienta la raza tienes que venir antes a jugar un amistoso” y en eso andan y voy a esperar en enero”, afirmó Samuel García.

    Cabe mencionar que el juego amistoso que sostuvo la Selección Mexicana ante Paraguay se tenía pensado en jugar en Monterrey, sin embargo, por temas extra-cancha se tuvo que mover a San Antonio, Texas.

    Y para el Mundial del 2026, el Tri disputará dos partidos de la fase de grupos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara, y en caso de que avance a la siguiente ronda México podría jugar uno más en el estado Banorte.

    Video FIFA revela centros de entrenamiento en México para el Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Sedes Mundial 2026Equipos Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX