    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones

    Los africanos lucen bien de cara al debut mundialista ante México.

    Por:Juan Regis
    Video Preocupa a México debut de Sudáfrica en Copa Africana de Naciones

    La Selección Mexicana deberá estar muy pendiente de su rival en el partido inaugural del Mundial 2026, Sudáfrica, luego del exitoso debut de los Bafana Bafana en la Copa Africana de Naciones 2025.

    La escuadra se presentó en el Gran Estadio de Marrakech como parte de la Jornada 1 de la Fase de Grupos del torneo africano ante la selección de Angola.

    Los sudafricanos abrieron el marcador al minuto 21 gracias al gol de Oswin Appollis, pero 15 minutos después, Angola logró empatar con el tanto de Manuel Cafumana para concluir así la primera parte.

    Ya en el complemento, Sudáfrica apretó el acelerador y dominó, pero pudo capitalizar hasta la recta final, al minuto 79 con un portento de gol colectivo que Lyle Foster firmó de derecha desde los linderos del área grande para concretar la remontada de 2-1 y sumar sus primeros tres puntos.

    Cabe recordar que Sudáfrica será rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026 a celebrarse en la cancha del mítico Estadio Azteca o Ciudad de México, como se le conocerá al recinto durante la Copa del Mundo.

    Se trata de la segunda ocasión en la que los africanos serán rivales del Tri en un partido inaugural en Copas del Mundo luego de que ambos se enfrentarán en la edición de 2010.

