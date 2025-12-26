Mundial 2026 Sudáfrica, rival del Tri, cae ante un Egipto que jugó con 10 hombres medio partido Un gol de Salah le dio la victoria al equipo egipcio que tuvo como gran figura al portero Mohamed El Shenawy.

Video ¡Ojo, México! Sudáfrica, rival del Tri, no puede y cae ante Egipto

La selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026, sufrió una derrota al caer 1-0 ante Egipto en la Jornada 2 del Grupo B de la Copa Africana de Naciones, en un partido marcado por la tensión, el VAR y un cierre dramático.

El resultado comprometió a los Bafana Bafana, mientras que con el triunfo los Faraones, que ganaron en su debut, se clasificaron a los Octavos de Final.

El encuentro, disputado en el Adrar Stadium, fue intenso desde el inicio. Sudáfrica apostó por el orden defensivo y el contragolpe, pero tuvo dificultades para sostener el ritmo ante presión egipcia. A pesar de generar aproximaciones, como un disparo de Lyle Foster que exigió al arquero rival, el equipo sudafricano careció de contundencia.

La jugada que definió el partido llegó tras una revisión del VAR. Al minuto 43 se sancionó un penalti a favor de Egipto por una falta de Khuliso Mudau, decisión protestada por jugadores sudafricanos. Mohamed Salah convirtió desde los once pasos y puso en ventaja a los Faraones antes del descanso.

En la segunda mitad, con un hombre más por la expulsión de Mohamed Hany, Sudáfrica asumió el control del balón y empujó en busca del empate.