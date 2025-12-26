    Mundial 2026

    Sudáfrica, rival del Tri, cae ante un Egipto que jugó con 10 hombres medio partido

    Un gol de Salah le dio la victoria al equipo egipcio que tuvo como gran figura al portero Mohamed El Shenawy.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Ojo, México! Sudáfrica, rival del Tri, no puede y cae ante Egipto

    La selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026, sufrió una derrota al caer 1-0 ante Egipto en la Jornada 2 del Grupo B de la Copa Africana de Naciones, en un partido marcado por la tensión, el VAR y un cierre dramático.

    El resultado comprometió a los Bafana Bafana, mientras que con el triunfo los Faraones, que ganaron en su debut, se clasificaron a los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Costa de Marfil gana en su debut en la Copa Africana en busca del bicampeonato
    1 mins

    Costa de Marfil gana en su debut en la Copa Africana en busca del bicampeonato

    Mundial 2026 Equipos
    Argelia, con Zidane en la cancha, golea en la Copa Africana rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Argelia, con Zidane en la cancha, golea en la Copa Africana rumbo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Golazo de Túnez en su debut en la Copa Africana de Naciones rumbo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Rumbo al Mundial 2026, Senegal golea y lanza advertencia a Mbappé y Haaland
    1 mins

    Rumbo al Mundial 2026, Senegal golea y lanza advertencia a Mbappé y Haaland

    Mundial 2026 Equipos
    La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026
    1 mins

    La cantidad que Adidas pagó por la Piedra del Sol en playera de México Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah
    1 mins

    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos
    1 mins

    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México
    1 mins

    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México

    Mundial 2026 Equipos

    El encuentro, disputado en el Adrar Stadium, fue intenso desde el inicio. Sudáfrica apostó por el orden defensivo y el contragolpe, pero tuvo dificultades para sostener el ritmo ante presión egipcia. A pesar de generar aproximaciones, como un disparo de Lyle Foster que exigió al arquero rival, el equipo sudafricano careció de contundencia.

    La jugada que definió el partido llegó tras una revisión del VAR. Al minuto 43 se sancionó un penalti a favor de Egipto por una falta de Khuliso Mudau, decisión protestada por jugadores sudafricanos. Mohamed Salah convirtió desde los once pasos y puso en ventaja a los Faraones antes del descanso.

    En la segunda mitad, con un hombre más por la expulsión de Mohamed Hany, Sudáfrica asumió el control del balón y empujó en busca del empate.

    Sin embargo, la falta de precisión y las impresionantes atajadas de Mohamed El Shenawy frustraron sus intentos. En el tiempo añadido, otra revisión del VAR negó un penalti y Sudáfrica pagó su ineficacia.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Sudáfrica 2026México 2026Mohamed SalahCopa Africana de Naciones

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX