    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado

    Épico momento se dio entre los técnicos de Argentina y México tras el sorteo del Mundial 2026.

    Kevin R. Yu.
    Momentazo el que se dio entre Javier Aguirre y Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026 que reveló el camino de México y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA.

    El ‘Vasco’ Aguirre fue entrevistado por TNT Sports Argentina tras darse a conocer que el partido México vs. Sudáfrica será el inaugural del Mundial 2026.

    Mientras el técnico de la Selección Mexicana hablaba, Scaloni se acercó para interrumpir la entrevista y saludar con un abrazo fraternal al Vasco e intercambiar un par de palabras.

    Aguirre reanudó la entrevista y declaró que conoce a Scaloni desde hace “20 años” cuando se enfrentaron en LaLiga de España.

    “Es un muy buen tipo, lo enfrenté yo de míster y el de jugador en La Coruña en Mallorca, vive en Mallorca, yo vivía ahí también. Es un buen hombre y campeón del mundo, qué te parece”, expresó el entrenador mexicano.

    Lionel Scaloni jugó en el Deportivo de La Coruña de 1997 a 2006, en ese lapso Javier Aguirre fue entrenador del Osasuna (2002-06).

    Sobre si ya le veía madera a Scaloni para ser director técnico, el Vasco comentó: “Muy serio, muy rompe huevos y muy disciplinado. Sí, claro que sí, esos son los siguientes entrenadores, los que les gusta el orden, lo táctico y que tienen voz de mando como lo tiene Scaloni”.

    Javier Aguirre y Lionel Scaloni se volverán a encontrar antes del Mundial 2026, pues México y Argentina tienen pactado un partido amistoso que pronto anunciarían de forma oficial.

    Video Scaloni analiza el Grupo de Argentina para la Copa del Mundo

