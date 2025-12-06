Video ¡Scaloni interrumpe a Aguirre en plena entrevista y ocurre lo impensado!

Momentazo el que se dio entre Javier Aguirre y Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026 que reveló el camino de México y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA.

El ‘Vasco’ Aguirre fue entrevistado por TNT Sports Argentina tras darse a conocer que el partido México vs. Sudáfrica será el inaugural del Mundial 2026.

Mientras el técnico de la Selección Mexicana hablaba, Scaloni se acercó para interrumpir la entrevista y saludar con un abrazo fraternal al Vasco e intercambiar un par de palabras.

Aguirre reanudó la entrevista y declaró que conoce a Scaloni desde hace “20 años” cuando se enfrentaron en LaLiga de España.

“Es un muy buen tipo, lo enfrenté yo de míster y el de jugador en La Coruña en Mallorca, vive en Mallorca, yo vivía ahí también. Es un buen hombre y campeón del mundo, qué te parece”, expresó el entrenador mexicano.

Lionel Scaloni jugó en el Deportivo de La Coruña de 1997 a 2006, en ese lapso Javier Aguirre fue entrenador del Osasuna (2002-06).

Sobre si ya le veía madera a Scaloni para ser director técnico, el Vasco comentó: “Muy serio, muy rompe huevos y muy disciplinado. Sí, claro que sí, esos son los siguientes entrenadores, los que les gusta el orden, lo táctico y que tienen voz de mando como lo tiene Scaloni”.

Javier Aguirre y Lionel Scaloni se volverán a encontrar antes del Mundial 2026, pues México y Argentina tienen pactado un partido amistoso que pronto anunciarían de forma oficial.