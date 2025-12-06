    Mundial 2026

    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986

    El 'Vasco' Aguirre y Hugo Broos se volverán a enfrentar en México 40 años después en el Mundial 2026.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video La viral reacción del Vasco al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica ¡en 1986!

    El México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026, promete estar lleno de nostalgia y no solo porque se repetirá la inauguración de Sudáfrica 2010 en un 11 de junio, sino porque habrá un emotivo e increíble reencuentro, ahora desde el banquillo.

    Y es que Javier Aguirre y Hugo Broos se volverán a enfrentar en México 40 años después, pues ambos jugaron el Mundial de 1986 con la Selección Mexicana y Bélgica, respectivamente.

    Ya hubo un primer reencuentro de ambos, se dio tras el sorteo del Mundial 2026 donde Hugo Broos se acercó a Javier Aguirre para saludarlo en la zona de prensa.

    Ambos intercambiaron un par de elogios mientras el Vasco le acomodaba el saco al belga. Luego, Aguirre recordó que volverá a enfrentar a Sudáfrica 16 después.

    Pero Broos tomó al Vasco por sorpresa: “Yo jugué en el 86”. “¿En serio? Yo también lo jugué”, respondió el mexicano que parecía no creerlo.

    “Era defensa central… yo jugué ese juego, es muy sentimental jugar este partido (inaugural)”, agregó Broos para después despedirse de Javier Aguirre y decirle que lo veía el próximo año.

    México y Bélgica se enfrentaron en la Fase de Grupos del Mundial 1986. El partido se jugó en el Estadio Azteca y terminó con un marcador de 2-1 a favor del Tri. Tanto Javier Aguirre como Hugo Broos fueron titulares.

    Ahora ambos escribirán una nueva historia en el mismo recinto, pero desde el banquillo y con diferente selección, en el caso de Broos.

    Video ¡Scaloni interrumpe a Aguirre en plena entrevista y ocurre lo impensado!

