    Mundial 2026

    México jugará en Panamá y Bolivia rumbo al Mundial 2026

    Además, la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Islandia en La Corregidora a inicios del 2026.

    Video ¡Oficial! El Tri anuncia que jugará fuera de México en 2026

    La Selección Mexicana anunció su gira internacional para enero del 2026 que servirá para que Javier Aguirre resuelva sus dudas de cara a la convocatoria final para el Mundial 2026.

    El Tri confirmó que tendrá dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia en esos países en busca de crear un ambiente hostil y una presión extra para los seleccionados mexicanos, similar a lo que se encontrarán en una Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    México enfrentará a Panamá el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el domingo 25 de enero se medirá a Bolivia en el Estadio Olímpico de Santa Cruz.

    Más sobre Mundial 2026

    Pasaporte Mundialista 2026: Parada oficial en la Ciudad de México
    1:59

    Pasaporte Mundialista 2026: Parada oficial en la Ciudad de México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos
    1 mins

    Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?
    1 mins

    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026
    1 mins

    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026
    1 mins

    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Lanzan placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026
    1:47

    Lanzan placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey no verá a la Selección Mexicana en el Mundial
    1:45

    Monterrey no verá a la Selección Mexicana en el Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Ángel Correa asegura que Scaloni tiene su número telefónico!
    1 mins

    ¡Ángel Correa asegura que Scaloni tiene su número telefónico!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca
    1 mins

    Filtran precios de boletos para partido de Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Al no ser fecha FIFA, Javier Aguirre únicamente tendrá a su disposición jugadores de la Liga MX con el Torneo Clausura 2026 ya en marcha tras anunciarse que iniciará el próximo 9 de enero.

    México enfrentará a Islandia en Querétaro

    Además, en una conferencia de prensa desde Querétaro, Ivar Sisniega y Duilio Davino confirmaron que la Selección Mexicana jugará otro amistoso contra Islandia en La Corregidora el miércoles 25 de febrero.

    Estos amistosos forman parte del plan de trabajo que presentó el ‘Vasco’ Aguirre en mayo pasado que incluye jugar la Liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados mexicanos para tenerlos tiempo antes del Mundial 2026.

    La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido de inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte que será reinaugurado en marzo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

    En el mismo mes de marzo, México disputará otro amistoso ante Bélgica, pero será en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago.

    Corea del Sur y un rival del Repechaje de UEFA (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) son los otros rivales del Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Video México anuncia rival europeo para jugar en Querétaro rumbo al Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026MéxicoPanamáBolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX