Mundial 2026 México jugará en Panamá y Bolivia rumbo al Mundial 2026 Además, la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Islandia en La Corregidora a inicios del 2026.

La Selección Mexicana anunció su gira internacional para enero del 2026 que servirá para que Javier Aguirre resuelva sus dudas de cara a la convocatoria final para el Mundial 2026.

El Tri confirmó que tendrá dos partidos amistosos ante Panamá y Bolivia en esos países en busca de crear un ambiente hostil y una presión extra para los seleccionados mexicanos, similar a lo que se encontrarán en una Copa del Mundo.

México enfrentará a Panamá el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el domingo 25 de enero se medirá a Bolivia en el Estadio Olímpico de Santa Cruz.

Al no ser fecha FIFA, Javier Aguirre únicamente tendrá a su disposición jugadores de la Liga MX con el Torneo Clausura 2026 ya en marcha tras anunciarse que iniciará el próximo 9 de enero.

México enfrentará a Islandia en Querétaro

Además, en una conferencia de prensa desde Querétaro, Ivar Sisniega y Duilio Davino confirmaron que la Selección Mexicana jugará otro amistoso contra Islandia en La Corregidora el miércoles 25 de febrero.

Estos amistosos forman parte del plan de trabajo que presentó el ‘Vasco’ Aguirre en mayo pasado que incluye jugar la Liguilla del Clausura 2026 sin seleccionados mexicanos para tenerlos tiempo antes del Mundial 2026.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido de inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte que será reinaugurado en marzo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En el mismo mes de marzo, México disputará otro amistoso ante Bélgica, pero será en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago.

Corea del Sur y un rival del Repechaje de UEFA (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) son los otros rivales del Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026.