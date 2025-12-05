    Mundial 2026

    Mikel Arriola revela que Argentina sigue en la lista de posibles rivales de México

    El Comisionado Presidente de la FMF contó que otras selecciones ya están buscando al Tri.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Argentina podría ser sinodal de México previo al Mundial 2026

    Después de conocer a sus rivales del Mundial del 2026, la Selección Mexicana comenzará a buscar algunos rivales para su preparación y Argentina se mantiene como una de las opciones de acuerdo con Mikel Arriola.

    En entrevista con TUDN, el Comisionado Presidente de la Femexfut, contó que Javier Aguirre será el que decida algunos rivales y reveló que otras selecciones han buscado a México.

    PUBLICIDAD

    “El grupo también nos da la capacidad de generar partidos de preparación, tenemos ya pactados, pero a partir del 4 de may o, vamos a tener tres partidos más, nos están pidiendo rivales, aprovechando que están aquí las demás federaciones, ellos también buscan rivales ad-hoc, los hace atractivos a México, EUA y Canadá"

    " Sigue siendo opción (Argentina), pero hay que volver con Javier, ya nos han estado buscando estos países europeos de gran nivel, sudamericanos de gran nivel, pero hay que cerrar, a marchas forzadas y seguir trabajando, vamos a tener seis semanas de concentración, con chances de jugar dos en México, es lo que tenemos qué explotar al máximo"

    "Eso es una gran pregunta, es el grano fino del cuerpo técnico con los clubes europeos, una de las grandes ventajas de Javier Aguirre es el conocimiento de los DTs europeos, si hay un mexicano que no tendrá actividad, será un reto convencer a los clubes y tenerlos lo antes posible", mencionó Mikel Arriola.

    La Selección Mexicana ya tiene pactado dos partidos amistosos de preparación, uno contra Portugal en el estadio Ciudad de México y otro en Chicago frente al combinado de Bélgica.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026

    Javier Aguirre revela lo que le dijeron su esposa y el Gobernador de Jalisco tras el sorteo del Mundial 2026

    1 min
    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"

    Jiménez tras conocer el grupo de México en el Mundials: "Hay que quedar primeros"

    2 min
    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026

    Épica reacción de Javier Aguirre tras conocer el Grupo de México en el Mundial 2026

    4 min
    Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final

    Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de México si avanza a Dieciseisavos de Final

    1 min
    La advertencia de Hugo Sánchez a México previo al sorteo del Mundial 2026

    La advertencia de Hugo Sánchez a México previo al sorteo del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026México 2026Argentina 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX