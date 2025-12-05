Después de conocer a sus rivales del Mundial del 2026, la Selección Mexicana comenzará a buscar algunos rivales para su preparación y Argentina se mantiene como una de las opciones de acuerdo con Mikel Arriola.

En entrevista con TUDN, el Comisionado Presidente de la Femexfut, contó que Javier Aguirre será el que decida algunos rivales y reveló que otras selecciones han buscado a México.

“El grupo también nos da la capacidad de generar partidos de preparación, tenemos ya pactados, pero a partir del 4 de may o, vamos a tener tres partidos más, nos están pidiendo rivales, aprovechando que están aquí las demás federaciones, ellos también buscan rivales ad-hoc, los hace atractivos a México, EUA y Canadá"

" Sigue siendo opción (Argentina), pero hay que volver con Javier, ya nos han estado buscando estos países europeos de gran nivel, sudamericanos de gran nivel, pero hay que cerrar, a marchas forzadas y seguir trabajando, vamos a tener seis semanas de concentración, con chances de jugar dos en México, es lo que tenemos qué explotar al máximo"

"Eso es una gran pregunta, es el grano fino del cuerpo técnico con los clubes europeos, una de las grandes ventajas de Javier Aguirre es el conocimiento de los DTs europeos, si hay un mexicano que no tendrá actividad, será un reto convencer a los clubes y tenerlos lo antes posible", mencionó Mikel Arriola.