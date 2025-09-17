Video ¡Oficial! Se confirma fecha y sede para el México vs. Paraguay

Tal y como lo adelantó TUDN, la Selección Mexicana anunció que se enfrentará a Paraguay en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 el próximo martes 18 de noviembre.

Asimismo, el Tri acabó con los rumores y confirmó que el encuentro se llevará a cabo en San Antonio, Texas, específicamente en el Alamodome que cuenta con una capacidad para 65 mil personas.

PUBLICIDAD

Hace un par de semanas, Gibrán Araige reveló en TUDN que el amistoso originalmente estaba planeado en realizarse en el Estadio BBVA de Monterrey, una de las sedes mundialistas, sin embargo, cambió de sede por un tema de patrocinios.

El amistoso entre México y Paraguay se celebrará en la fecha FIFA de noviembre, por lo que ambas selecciones contarán con sus mejores jugadores pensando ya en la Copa del Mundo.

Será la sexta ocasión que el Tri juegue en el Alamodome; la última vez que se presentó ahí, México perdió 4-0 en un amistoso contra Argentina.

El duelo se disputará días después de que la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrente a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón.

Historial del México vs. Paraguay

Total de partidos: 21

Balance: 11 triunfos para México, cinco empates y cinco victorias para Paraguay.

Goles marcados: 37 para México y 17 a favor de Paraguay.

Último enfrentamiento: México 0-1 Paraguay en Atlanta el 31 de agosto del 2022.