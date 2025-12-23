Mundial 2026 Rumbo al Mundial 2026, Senegal golea y lanza advertencia a Mbappé y Haaland El delantero del Bayern Múnich, Nicolas Jackson, marcó doblete en la goleada de los Leones de la Teranga en su primer partido de la Copa Africana de Naciones.

Video Aviso a Mbappé y Haaland de parte de Senegal rumbo al Mundial 2026

La Selección de Senegal inició su participación en la Copa Africana de Naciones con goleada sobre Botsuana en lo que es también parte de su preparación hacia el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en el verano próximo.

En el triunfo por 3-0, el delantero del Bayern Múnich, Nicolas Jackson, marcó doblete, un gol en cada tiempo, el primero sobre el minuto 40. Sobre el 58’ volvió a hacerse presente en el marcador.

El tercer y último tanto lo hizo Cherif Ndiaye, al 90’, con un gol similar al primero de Nicolas Jackson, quien remató de primera intención un centro al corazón del área.

Con la victoria, la Selección de Senegal lidera el Grupo D con tres puntos, los mismos que RD Congo, que antes venció a Benín este mismo martes, pero los Leones de la Teranga con mejor diferencia de goles.