Eliminatorias Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones de África

Video Selección queda fuera del Mundial y surgen conspiraciones de vudú en su eliminación

La Confederación Africana de Futbol tuvo nueve plazas directas y una para Repechaje de cara al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Las eliminatorias africanas empezaron el pasado mes de noviembre de 2023 y finalizarán el 16 de noviembre con los juegos de repesca.

Los equipos clasificados al Mundial 2026 de forma directa fueron: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

ELIMINATORIAS DE ÁFRICA AL MUNDIAL 2026



En las Eliminatorias al Mundial 2026 de parte de la Confederación Africana de Futbol participaron 52 de las 54 federaciones afiliadas al organismo. Congo por sanción y Eritrea por retiro no compitieron.

La CAF tuvo un nuevo formato de competición para esta ocasión con nueve grupos en total, ocho de seis selecciones y uno con cinco equipos. Los primeros lugares de cara sector clasificaban al Mundial 2026 en la Primera Ronda.

Para la Segunda Ronda, los mejores ocho lugares jugarán unos Playoffs para determinar el cupo de Repechaje que tiene África para la Copa del Mundo.

EQUIPOS DE LA CAF CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026



En los últimos procesos clasificatorios a la Copa del Mundo, en la CAF han quedado fuera importantes selecciones y para el Mundial 2026 no fue la excepción.

Egipto : Los Faraones finalizaron líderes del Grupo A con 26 puntos sin derrota alguna, 8 triunfos y 2 empates

: Los Faraones finalizaron líderes del Grupo A con 26 puntos sin derrota alguna, 8 triunfos y 2 empates Senegal : Los Leones de Taranga acabaron punteros del Grupo B con 24 unidades con un cierre épico para avanzar

: Los Leones de Taranga acabaron punteros del Grupo B con 24 unidades con un cierre épico para avanzar Sudáfrica : Los Bafana Bafana vuelven a una Copa del Mundo tras terminar primeros del Grupo C y mandar a Nigeria al Repechaje

: Los Bafana Bafana vuelven a una Copa del Mundo tras terminar primeros del Grupo C y mandar a Nigeria al Repechaje Cabo Verde : Los Tiburones Azules lograron boleto a su primer Mundial como líderes del Grupo D con 23 puntos y dejar fuera a Camerún

: Los Tiburones Azules lograron boleto a su primer Mundial como líderes del Grupo D con 23 puntos y dejar fuera a Camerún Marruecos : Los Leones del Atlas avanzaron al ser punteros del Grupo E con paso perfecto, 24 unidades gracias a ocho triunfos en igual número de partidos

: Los Leones del Atlas avanzaron al ser punteros del Grupo E con paso perfecto, 24 unidades gracias a ocho triunfos en igual número de partidos Costa de Marfil : Los Elefantes compitieron 'codo a codo' con Gabón para ser primeros del Grupo F con 26 puntos

: Los Elefantes compitieron 'codo a codo' con Gabón para ser primeros del Grupo F con 26 puntos Argelia : Los Zorros del Desierto fueron líderes del Grupoo G con 25 puntos, prácticamente sin oposición

: Los Zorros del Desierto fueron líderes del Grupoo G con 25 puntos, prácticamente sin oposición Túnez : Las Águilas de Cartago dominaron el Grupo H de inicio a fin con 28 unidades

: Las Águilas de Cartago dominaron el Grupo H de inicio a fin con 28 unidades Ghana: Las Estrellas Negras acabaron punteras del Grupo I con 25 puntos.

EQUIPOS QUE COMPITEN POR UN LUGAR EN EL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026



Tras el retiro de Eritrea, la CAF afirmó que a todos los segundo lugares les iban a quitar los puntos ganados ante el peor de su grupo, medida que benefició a Camerún para aspirar al Mundial 2026.

Los partidos quedaron de la siguiente manera, el mejor segundo lugar contra el peor y los posicionados en dos y tres en otro enfrentamiento.

Nigeria vs. Gabón - ganador Nigeria

Camerún vs. RD Congo - ganador RD Congo

FINAL: Nigeria vs. RD Congo