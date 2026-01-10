    Mundial 2026

    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026

    Los argelinos cerraron su participación en la ronda de Cuartos de Final.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Otra selección mundialista cae eliminada en la Copa Africana

    El sueño de Argelia llegó a su fin en la Copa Africana de Naciones tras caer ante Nigeria en la ronda de Cuartos de Final.

    Los argelinos, que llegaban al partido en calidad de favoritos por su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, perdieron por dos goles a cero y con ello la oportunidad de enfrentar a Marruecos en las semifinales, otra de las selecciones africanas mundialistas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana
    1 mins

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín
    1 mins

    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos
    1 mins

    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y RD Congo certifican su pase en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y RD Congo certifican su pase en la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Marruecos gana y avanza a Octavos como líder del Grupo A en la Copa Africana
    1 mins

    Marruecos gana y avanza a Octavos como líder del Grupo A en la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto manda en el grupo B y avanza invicto a Octavos de la Copa Africana
    1 mins

    Egipto manda en el grupo B y avanza invicto a Octavos de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica gana a Zimbabue para avanzar en Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sudáfrica gana a Zimbabue para avanzar en Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Mbappé asiste al Costa de Marfil vs. Camerún de la Copa Africana de Naciones
    2 mins

    Mbappé asiste al Costa de Marfil vs. Camerún de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Mahrez anota y Argelia vence a Burkina Faso para meterse a Octavos
    1 mins

    Mahrez anota y Argelia vence a Burkina Faso para meterse a Octavos

    Mundial 2026 Equipos

    La Copa de Naciones es el último torneo oficial de preparación para Argelia antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá durante el verano.

    Ubicados en el Grupo J, los argelinos tendrán de rival a la complicada Argentina, Austria y Jordania, por lo que existen posibilidades de apoderarse del segundo lugar del grupo.

    De los nueve países africanos clasificados al Mundial, solo Senegal, Marruecos, Egipto y Costa de Marfil siguen con vida en la Copa de dicha región. Los egipcios y marfileños se disputarán más tarde el último boleto a las Semifinales.

    Por su parte, Sudáfrica, que inaugurará la Copa del Mundo ante México el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, quedó eliminada en ronda de Octavos de Final.

    Relacionados:
    Mundial 2026Argelia 2026Copa Africana de Naciones

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX