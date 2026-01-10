Mundial 2026 Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026 Los argelinos cerraron su participación en la ronda de Cuartos de Final.

Video Otra selección mundialista cae eliminada en la Copa Africana

El sueño de Argelia llegó a su fin en la Copa Africana de Naciones tras caer ante Nigeria en la ronda de Cuartos de Final.

Los argelinos, que llegaban al partido en calidad de favoritos por su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, perdieron por dos goles a cero y con ello la oportunidad de enfrentar a Marruecos en las semifinales, otra de las selecciones africanas mundialistas.

La Copa de Naciones es el último torneo oficial de preparación para Argelia antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá durante el verano.

Ubicados en el Grupo J, los argelinos tendrán de rival a la complicada Argentina, Austria y Jordania, por lo que existen posibilidades de apoderarse del segundo lugar del grupo.

De los nueve países africanos clasificados al Mundial, solo Senegal, Marruecos, Egipto y Costa de Marfil siguen con vida en la Copa de dicha región. Los egipcios y marfileños se disputarán más tarde el último boleto a las Semifinales.