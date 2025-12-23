Mundial 2026 Rumbo al Mundial 2026: Congo debuta con victoria en Copa Africana de Naciones Theo Bongonda hizo el único gol del partido para que la RD Congo se impusiera a Benín en la primera fecha del torneo africano.

Video ¡Aguas Cristiano Ronaldo! Congo gana con error de primaria

República Democrática de Congo se impuso a Benín en su primer partido de la Copa Africana de Naciones, torneo que contrario a ediciones pasadas debió jugarse en diciembre por la premura del Mundial 2026 en el próximo verano.

El cuadro congoleño, que está por clasificar por primera ocasión a una Copa del Mundo de la FIFA bajo su nuevo nombre político, antes lo hizo como Zaire en el Mundial Alemania 1974, da ilusiones de cara al Repechaje Intercontinental a disputarse en México en marzo próximo.

PUBLICIDAD

Theo Bongonda hizo el único gol del partido, fue al minuto 16 a pase desde medio campo de Arthur Masuaku y con colaboración de la zaga, pues el defensor Yohan Roche se agachó en el trayecto de la pelota y permitió a Bongonda marcar el 1-0.

Theo Bongonda es jugador del Spartak Moscú y su anterior partido jugado con su club fue a inicios de noviembre pasado en la Copa de Rusia ante el Lokomotiv Moscú, ante el cual entró de cambió y ganó 3-1 al conjunto en el que milita el mexicano César Montes.

Apenas iniciaba el segundo tiempo y Cedric Bakambu, jugador del Real Betis, marcó el 2-0, pero no subió el marcador debido a una posición adelantada. Aún así, RD Congo sumó al final tres puntos que lo colocan como líder del Grupo D en la Copa Africana de Naciones.