    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana

    ¡No decepcionan! Juegazo con drama y los 'Faraones' se acercan a retomar el dominio en África.

    Por:Fernando Vázquez
    Egipto ganó un auténtico partidazo en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones que tendrá un nuevo campeón en esta edición que se lleva a cabo en Marruecos.

    El duelo enfrentó no solamente a dos equipos clasificados al Mundial 2026, también al máximo ganador de la Copa Africana (los 'Faraones') frente al, hasta antes del compromiso, campeón vigente (los 'Elefantes').

    Omar Marmoush abrió el marcador a los 4' y Ramy Rabia extendió la ventaja a los 32', todo antes de que el drama llegara por conducto de Ahmed Aboul Fotouh quien metió la pelota en su propia meta .

    Mo Salah, diseñado para aparecer en momentos importantes con los 'Faraones', definió el partido a los 52', todo a pesar de un gol de Doué que fue insuficiente.

    Egipto se medirá a Senegal en Semifinales y en busca de un boleto a la Gran Final de una Copa Africana de Naciones que busca nuevo campeón en una edición apasionante.

