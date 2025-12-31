    Mundial 2026

    Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026

    El 'Vasco' Aguirre tiene la última palabra y estos son los jugadores que se perfilan para disputar el Mundial 2026 en casa.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Se abren las apuestas: aquí la decisión más importante de Javier Aguirre para el Mundial

    La Selección Mexicana está ya en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 en donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá y la incógnita de la lista final de jugadores, la convocatoria que todos quieren conocer, está ya próxima a resolverse.

    En Qatar 2022, la FIFA resolvió, debido a motivos de pandemia, que las selecciones nacionales pudieran convocar hasta a 26 jugadores, en lugar de los 23 que normalmente se acostumbraba en las Copas del Mundo y, todo parece indicar, en 2026 se repetirá el número en la convocatoria.

    PUBLICIDAD

    Esto da un margen bueno a Javier Aguirre para decidir sobre los elementos que buscaría convocar para la magna justa, aunque la realidad es que todavía hay varias dudas en el camino.

    LA POSIBLE LISTA DE JUGADORES PARA LA CONVOCATORIA FINAL DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL 2026

    Más sobre Mundial 2026

    Javier Aguirre termina el año previo al Mundial como uno de los mejores DTs del mundo
    1 mins

    Javier Aguirre termina el año previo al Mundial como uno de los mejores DTs del mundo

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: el mensaje de Santiago Gimenez tras operación
    1 mins

    Mundial 2026: el mensaje de Santiago Gimenez tras operación

    Seleccion Mexico
    Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez con el Mundial 2026 en la mira
    2 mins

    Ya se sabe cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez con el Mundial 2026 en la mira

    Seleccion Mexico
    Estos son quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best de la FIFA
    1 mins

    Estos son quienes votaron por Javier Aguirre en los premios The Best de la FIFA

    Seleccion Mexico
    Partido México vs. Portugal registra boletos agotados y reventa alcanza precios elevados
    1 mins

    Partido México vs. Portugal registra boletos agotados y reventa alcanza precios elevados

    Seleccion Mexico
    Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte
    2 mins

    Boletos agotados para ver a Cristiano Ronaldo en el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: fecha y horario de los partidos de México en la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: fecha y horario de los partidos de México en la Copa del Mundo

    Seleccion Mexico
    Dua Lipa presume su playera de la Selección Mexicana en pleno concierto
    1 mins

    Dua Lipa presume su playera de la Selección Mexicana en pleno concierto

    Seleccion Mexico
    Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026
    2 mins

    Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    El emotivo intercambio que Raúl Jiménez y Edson Álvarez tuvieron en pleno programa tras sorteo
    1 mins

    El emotivo intercambio que Raúl Jiménez y Edson Álvarez tuvieron en pleno programa tras sorteo

    Seleccion Mexico


    A continuación, un repaso por posición de la lista que Javier Aguirre perfila para convocatoria de jugadores a la Copa del Mundo 2026, con México como anfitrión.

    -PORTEROS

    • Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa.
    • En pelea: Carlos Moreno

    Era hasta hace poco la posición más definida para Javier Aguirre; no obstante, el sube y baja en el nivel de los guardametas ha hecho que la incógnita también se pare sobre esta posición, y en donde Carlos Moreno todavía lucha por un lugar.
    -DEFENSAS

    • Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Jesús Gallardo.
    • En pelea: Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez

    Una cosa es un hecho: salvo lesión, la central de Javier Aguirre en el Mundial 2026 será la de Johan Vásquez y César Montes. Las laterales están un poco más disputadas, pero Jorge Sánchez lleva mano por derecha, Julián Araujo puede alzarla también ante la lesión de Rodrigo Huescas (si no llega a tiempo) y Mateo Chávez y Jesús Gallardo por izquierda.
    Israel Reyes es plurifuncional para lo que necesite el 'Vasco', pero la duda llega con Julián Araujo, quien no la pasa bien en el Bournemouth de la Premier League en donde está prácticamente borrado, algo que no le gusta a Aguirre y, sobre todo, Rodrigo Huescas, lesionado aunque con proyecciones de recuperarse poco antes del Mundial: ¿Ramón Juárez tendría cabida como potencial convocado? Los guiños entre el zaguero del América y el Tri no son nuevos, todo dependerá de su nivel, aunque hoy luce probable su convocatoria.

    PUBLICIDAD

    -MEDIOCAMPISTAS

    • Edson Álvarez, Erik Lira, Luis Chávez, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Gilberto Mora, Orbelín Pineda
    • En pelea: Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Erick Sánchez, Obed Vargas

    Posición muy candente y que está en la mira de todos debido a la posible aparición de Álvaro Fidalgo, mediocampista de América y que sería elegible para la Selección Mexicana en febrero. Tiene las puertas abiertas, aunque poco tiempo para probarse. Luis Chávez lucha desesperadamente por recuperarse a tiempo de una lesión, si no lo logra a tiempo, es posible que el español naturalizado mexicano tenga más chances. La estrella de Luis Romo poco a poco se pierde, aunque todavía hay tiempo de recuperarla, si bien ahora Obed Vargas de la Seattle Sounders, empieza a sonar con fuerza.
    -DELANTEROS

    • César Huerta, Germán Berterame, Alexis Vega, Roberto Alvarado, 'Chucky' Lozano, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda.
    • En pelea: Julián Quiñones, Henry Martín, 'Tecatito' Corona, Armando González

    Posiblemente es la posición que ofrece más dudas para Javier Aguirre. Roberto 'Piojo' Alvarado ha mostrado inconstancia, es la realidad, algo similar a Ángel Sepúlveda. Por otro lado, el talento de 'Tecatito' Corona, aunque no siempre sea garantía, es algo que Javier Aguirre todavía piensa en contar. 'Chucky' Lozano todavía da señales de vida e intenta convencer a Aguirre, mientras que el buen momento de Germán Berterame vuelve a ponerlo en la conversación ante un Henry Martín que lucía 'seguro' en la lista hasta antes de la racha de lesiones que ha padecido; por último, no olvidemos a la 'Hormiga' González, el delantero revelación en la Liga MX.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX