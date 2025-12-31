Mundial 2026 Selección Mexicana: La posible lista de jugadores de Javier Aguirre para el Mundial 2026 El 'Vasco' Aguirre tiene la última palabra y estos son los jugadores que se perfilan para disputar el Mundial 2026 en casa.

Video Se abren las apuestas: aquí la decisión más importante de Javier Aguirre para el Mundial

La Selección Mexicana está ya en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 en donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá y la incógnita de la lista final de jugadores, la convocatoria que todos quieren conocer, está ya próxima a resolverse.

En Qatar 2022, la FIFA resolvió, debido a motivos de pandemia, que las selecciones nacionales pudieran convocar hasta a 26 jugadores, en lugar de los 23 que normalmente se acostumbraba en las Copas del Mundo y, todo parece indicar, en 2026 se repetirá el número en la convocatoria.

PUBLICIDAD

Esto da un margen bueno a Javier Aguirre para decidir sobre los elementos que buscaría convocar para la magna justa, aunque la realidad es que todavía hay varias dudas en el camino.

LA POSIBLE LISTA DE JUGADORES PARA LA CONVOCATORIA FINAL DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL 2026



A continuación, un repaso por posición de la lista que Javier Aguirre perfila para convocatoria de jugadores a la Copa del Mundo 2026, con México como anfitrión.

-PORTEROS

Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Guillermo Ochoa.

En pelea: Carlos Moreno

Era hasta hace poco la posición más definida para Javier Aguirre; no obstante, el sube y baja en el nivel de los guardametas ha hecho que la incógnita también se pare sobre esta posición, y en donde Carlos Moreno todavía lucha por un lugar.

-DEFENSAS

Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Jesús Gallardo.

En pelea: Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez

Una cosa es un hecho: salvo lesión, la central de Javier Aguirre en el Mundial 2026 será la de Johan Vásquez y César Montes. Las laterales están un poco más disputadas, pero Jorge Sánchez lleva mano por derecha, Julián Araujo puede alzarla también ante la lesión de Rodrigo Huescas (si no llega a tiempo) y Mateo Chávez y Jesús Gallardo por izquierda.

Israel Reyes es plurifuncional para lo que necesite el 'Vasco', pero la duda llega con Julián Araujo, quien no la pasa bien en el Bournemouth de la Premier League en donde está prácticamente borrado, algo que no le gusta a Aguirre y, sobre todo, Rodrigo Huescas, lesionado aunque con proyecciones de recuperarse poco antes del Mundial: ¿Ramón Juárez tendría cabida como potencial convocado? Los guiños entre el zaguero del América y el Tri no son nuevos, todo dependerá de su nivel, aunque hoy luce probable su convocatoria.

PUBLICIDAD

-MEDIOCAMPISTAS

Edson Álvarez, Erik Lira, Luis Chávez, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Gilberto Mora, Orbelín Pineda

En pelea: Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Erick Sánchez, Obed Vargas

Posición muy candente y que está en la mira de todos debido a la posible aparición de Álvaro Fidalgo, mediocampista de América y que sería elegible para la Selección Mexicana en febrero. Tiene las puertas abiertas, aunque poco tiempo para probarse. Luis Chávez lucha desesperadamente por recuperarse a tiempo de una lesión, si no lo logra a tiempo, es posible que el español naturalizado mexicano tenga más chances. La estrella de Luis Romo poco a poco se pierde, aunque todavía hay tiempo de recuperarla, si bien ahora Obed Vargas de la Seattle Sounders, empieza a sonar con fuerza.

-DELANTEROS

César Huerta, Germán Berterame, Alexis Vega, Roberto Alvarado, 'Chucky' Lozano, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Ángel Sepúlveda.

En pelea: Julián Quiñones, Henry Martín, 'Tecatito' Corona, Armando González