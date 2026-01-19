Copa Africana de Naciones Senegal puede ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones Marruecos levantó queja ante la FIFA, quien calificó de "inaceptable" el comportamiento senegalés.

Video ¿Dejar de ser campeón en la mesa? Senegal puede perder título de Copa Africana

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones sobre Marruecos este pasado domingo al ganar 1-0, en partido con bastantes polémicas durante el desarrollo del mismo.

¿QUE PASÓ EN LA FINAL DE SENEGAL VS. MARRUECOS?

Todas las polémicas se dieron en un espacio de 10 minutos o menos y todo comenzó con el gol anulado a Senegal tras revisión en el VAR por supuesta falta previa a la anotación al minuto 94, ya en tiempo de reposición.

Al 98', se marcó un penal a favor de Marruecos por una falta dentro del área y esto desató el enojo de los senegaleses, quienes abandonaron el campo por órdenes de su técnico Pape Thiaw al minuto 106. El entrenador puede sufrir una severa sanción que le puede dejar sin estar en el banquillo de su selección para el Mundial 2026.

Hasta el minuto 110, todavía del segundo tiempo al ser añadido, fue que regresó la selección de Senegal al campo por petición de Sadio Mané. Brahim Díaz falló el penal marcado al 114' y acabó el tiempo regular.

En el primer tiempo extra, al minuto 94 de forma oficial, Pape Gueye anotó el gol que le dio el título a Los Leones de la Teranga. Toda una locura entre dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 por África.

LAS SANCIONES PARA SENEGAL POR ABANDONAR EL CAMPO



Sin existir algún precedente por parte de la Confederación Africana de Futbol, el reglamento señala lo siguiente:

Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido, salvo en casos de fuerza mayor aceptados por el Comisario Organizador, se niega a jugar o abandona el campo antes del final del partido sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso.

Esto puede provocar que Senegal pierda el partido 3-0 sobre la mesa y por consecuente el título ganado de la Copa Africana de Naciones.

¿QUÉ DIJO LA FIFA SOBRE LAS ACCIONES EN EL SENEGAL VS. MARRUECOS?



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Rabat para la Final de la Copa Africana de Naciones este pasado domingo, se pronunció en redes sociales sobre lo acontencido.

"Las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas. Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Futbol) tomen las medidas apropiadas", escribió Infantino.

La Real Federación Marroquí de Futbol informó, através de un comunicado de prensa, que tomarán acciones legales ante la CAF y la FIFA por el abandono de Senegal en pleno partido de la Final.