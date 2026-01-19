    Copa Africana de Naciones

    Senegal puede ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones

    Marruecos levantó queja ante la FIFA, quien calificó de "inaceptable" el comportamiento senegalés.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Dejar de ser campeón en la mesa? Senegal puede perder título de Copa Africana

    Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones sobre Marruecos este pasado domingo al ganar 1-0, en partido con bastantes polémicas durante el desarrollo del mismo.

    ¿QUE PASÓ EN LA FINAL DE SENEGAL VS. MARRUECOS?

    PUBLICIDAD


    Todas las polémicas se dieron en un espacio de 10 minutos o menos y todo comenzó con el gol anulado a Senegal tras revisión en el VAR por supuesta falta previa a la anotación al minuto 94, ya en tiempo de reposición.

    Al 98', se marcó un penal a favor de Marruecos por una falta dentro del área y esto desató el enojo de los senegaleses, quienes abandonaron el campo por órdenes de su técnico Pape Thiaw al minuto 106. El entrenador puede sufrir una severa sanción que le puede dejar sin estar en el banquillo de su selección para el Mundial 2026.

    Más sobre Copa Africana de Naciones

    Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla
    1 mins

    Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Definidos los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025
    1 mins

    Definidos los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Camerún vence a Sudáfrica para eliminarlo de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Camerún vence a Sudáfrica para eliminarlo de la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Túnez es eliminada de la Copa Africana en penales rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final
    1 mins

    Copa Africana de Naciones 2025: Así se jugarán los Octavos de Final

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026
    1 mins

    Argelia termina con paso perfecto la Fase de Grupos y con la mira en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Sadio Mané anota y rescata a Senegal ante RD Congo en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sadio Mané anota y rescata a Senegal ante RD Congo en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Gol de Brahim Díaz da un punto a Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Hasta el minuto 110, todavía del segundo tiempo al ser añadido, fue que regresó la selección de Senegal al campo por petición de Sadio Mané. Brahim Díaz falló el penal marcado al 114' y acabó el tiempo regular.

    En el primer tiempo extra, al minuto 94 de forma oficial, Pape Gueye anotó el gol que le dio el título a Los Leones de la Teranga. Toda una locura entre dos selecciones clasificadas al Mundial 2026 por África.

    LAS SANCIONES PARA SENEGAL POR ABANDONAR EL CAMPO


    Sin existir algún precedente por parte de la Confederación Africana de Futbol, el reglamento señala lo siguiente:

    • Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido, salvo en casos de fuerza mayor aceptados por el Comisario Organizador, se niega a jugar o abandona el campo antes del final del partido sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso.
    PUBLICIDAD

    Esto puede provocar que Senegal pierda el partido 3-0 sobre la mesa y por consecuente el título ganado de la Copa Africana de Naciones.

    ¿QUÉ DIJO LA FIFA SOBRE LAS ACCIONES EN EL SENEGAL VS. MARRUECOS?


    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Rabat para la Final de la Copa Africana de Naciones este pasado domingo, se pronunció en redes sociales sobre lo acontencido.

    "Las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas. Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Futbol) tomen las medidas apropiadas", escribió Infantino.

    La Real Federación Marroquí de Futbol informó, através de un comunicado de prensa, que tomarán acciones legales ante la CAF y la FIFA por el abandono de Senegal en pleno partido de la Final.

    Video ¿Qué pasó en la Final de la Copa Africana 2025? Te explicamos las polémicas
    Relacionados:
    Copa Africana de NacionesMundial 2026Senegal 2026Marruecos 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX