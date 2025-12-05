Luego del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., capital de Estados Unidos, una de las tres sedes del magno evento futbolístico, la Selección de Brasil conoció el grupo en el que competirá y las selecciones a las que enfrentará rumbo a los Dieciseisavos de Final.

La Canarinha es la selección más ganadora en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA con cinco títulos, el último lo consiguió en el Mundial Corea/Japón 2002 y desde entonces su mejor actuación fue un Cuarto Lugar en su país, Brasil 2014.

PUBLICIDAD

LOS RIVALES DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026

La Canarinha que dirige el italiano Carlo Ancelotti se colocó dentro del Grupo C donde se medirá frente a Marruecos, Haití y Escocia, juegos que se repartirán entre sedes de Estados Unidos como de Canadá.

La Selección de Brasil es una de las favoritas a levantar el título de la Copa del Mundo de la FIFA, no se queda en la Fase de Grupos de un Mundial desde Inglaterra 1966; en las dos ediciones pasadas fue frenada en Cuartos de Final.

Brasil se reencuentra con Escocia en un Mundial desde Francia1998, cuando salió subcampeón; entonces se impuso 2-1 como también lo hizo en Italia 1990 donde también ganó por la mínima, esa vez 1-0.

Hubo otra ocasión en que brasileños y escoceses se midieron, se dio en el Mundial España 1982, también en Fase de Grupos y goleó 4-1. En Alemania 1974 no pasó ante Escocia del empate 0-0 en Grupos.

Estas son las sedes del Grupo C para el Mundial 2026 en el que lidera Brasil: