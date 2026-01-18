    Marruecos 2026

    Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones

    El título del continente africano se juega entre dos selecciones que estarán en el Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    Video Resumen | Así se vivió el sorteo para el Mundial 2026 en México, USA y Canadá

    Las selecciones de Senegal y Marruecos se enfrentan en la Final de la Copa Africana de Naciones a meses de su participación en el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

    Senegal y Marruecos se han comportando a la altura de las expectativas tras conseguir el boleto mundialista y perfilarse como las dos grandes representantes del continente africano tras una clasificatoria histórica.

    Senegal se encuentra en el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Noruega y un boleto aún por definirse en el repechaje intercontinental.

    Por su parte, Marruecos, considerada uno de los 'caballos negros' de la próxima Copa del Mundo, se encuentra en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.

    ¡GOL ANULADO A SENEGAL EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN!


    Ismaila Sarr coló el balón en un rebote en el área, pero en la jugada previa hubo una falta en ataque.

    LA FINAL SE ACERCA A LOS TIEMPOS EXTRA


    Sin goles a 15 minutos del final entre Senegal y Marruecos.

    FINAL AFRICANA MUY CERRADA HASTA EL MOMENTO


    Senegal y Marruecos no logran hacerse daño; ambos lucen bien parados en media cancha y en la defensa.

    ¡SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO DE LA FINAL AFRICANA!


    Tras 45 minutos de intensidad, Senegal y Marruecos empatan 0-0.

    ¡BONO SALVA A MARRUECOS DEL PRIMER GOL EN CONTRA!


    El arquero marroquí ganó el mano a mano con Ndiaye, cuando este se disponía a disparar cruzado tras un pase filtrado al área grande.

    ¡MARRUECOS PERDONA JUGADA DE PELIGRO!


    Ismael Saibari encaró hacia el área grande, se generó el especio y disparó con la zurda, pero el esférico se fue ligeramente abierto.

    ¡ARRANCA LA FINAL ENTRE SENEGAL VS. MARRUECOS!


    El Prince Moulay Abdellah Stadium recibe a las selecciones de Senegal y Marruecos para disputar la final de la Copa Africana de Naciones.

    TODAS LAS SELECCIONES AFRICANAS CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026

    • Argelia
    • Cabo Verde
    • Costa de Marfil
    • Egipto
    • Ghana
    • Marruecos
    • Senegal
    • Sudáfrica
    • Túnez
