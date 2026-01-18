Marruecos 2026 Senegal vs. Marruecos: Goles, resumen, resultado de la Final Copa Africana de Naciones El título del continente africano se juega entre dos selecciones que estarán en el Mundial 2026.

Las selecciones de Senegal y Marruecos se enfrentan en la Final de la Copa Africana de Naciones a meses de su participación en el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Senegal y Marruecos se han comportando a la altura de las expectativas tras conseguir el boleto mundialista y perfilarse como las dos grandes representantes del continente africano tras una clasificatoria histórica.

Senegal se encuentra en el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Noruega y un boleto aún por definirse en el repechaje intercontinental.

Por su parte, Marruecos, considerada uno de los 'caballos negros' de la próxima Copa del Mundo, se encuentra en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.

¡GOL ANULADO A SENEGAL EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN!



Ismaila Sarr coló el balón en un rebote en el área, pero en la jugada previa hubo una falta en ataque.

LA FINAL SE ACERCA A LOS TIEMPOS EXTRA



Sin goles a 15 minutos del final entre Senegal y Marruecos.

FINAL AFRICANA MUY CERRADA HASTA EL MOMENTO



Senegal y Marruecos no logran hacerse daño; ambos lucen bien parados en media cancha y en la defensa.

¡SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO DE LA FINAL AFRICANA!



Tras 45 minutos de intensidad, Senegal y Marruecos empatan 0-0.

¡BONO SALVA A MARRUECOS DEL PRIMER GOL EN CONTRA!



El arquero marroquí ganó el mano a mano con Ndiaye, cuando este se disponía a disparar cruzado tras un pase filtrado al área grande.

¡MARRUECOS PERDONA JUGADA DE PELIGRO!



Ismael Saibari encaró hacia el área grande, se generó el especio y disparó con la zurda, pero el esférico se fue ligeramente abierto.

¡ARRANCA LA FINAL ENTRE SENEGAL VS. MARRUECOS!



El Prince Moulay Abdellah Stadium recibe a las selecciones de Senegal y Marruecos para disputar la final de la Copa Africana de Naciones.

TODAS LAS SELECCIONES AFRICANAS CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026