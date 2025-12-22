Mundial 2026 Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah El delantero del Liverpool anotó de último minuto para derrotar a Zimbabue rumbo al Mundial 2026.

Video Gol de Salah en debut de Egipto en la Copa Africana de Naciones

Con gol de último minuto de Mohamed Salah, Egipto remontó y venció 2-1 a Zimbabue para iniciar con el pie derecho la Copa Africana de Naciones 2025 que se celebra en Marruecos.

La selección zimbabuense rompió el cero en el marcador con un gol de Prince Dube al minuto 20 que encendió las alarmas de Egipto, equipo clasificado al Mundial 2026.

Los Faraones reaccionaron en el segundo tiempo y lo hicieron a través de sus dos grandes referentes ofensivos que militan en la Premier League.

Omar Marmoush, delantero del Manchester City, empató la pizarra con un potente derechazo dentro del área al minuto 64, mientras que Mohamed Salah, estrella del Liverpool, aprovechó una peinada de Mostafa Mohamed para sacar un zurdazo raso y esquinado al 90+1’.

Egipto necesitaba la victoria luego de que momentos atrás Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, derrotara 2-1 a Angola para liderar el Grupo B de la Copa Africana de Naciones.

Los Faraones son los máximos ganadores del torneo con siete títulos tras ser campeones en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010.