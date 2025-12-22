    Mundial 2026

    Egipto gana en su debut en la Copa Africana de Naciones gracias a Mohamed Salah

    El delantero del Liverpool anotó de último minuto para derrotar a Zimbabue rumbo al Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Gol de Salah en debut de Egipto en la Copa Africana de Naciones

    Con gol de último minuto de Mohamed Salah, Egipto remontó y venció 2-1 a Zimbabue para iniciar con el pie derecho la Copa Africana de Naciones 2025 que se celebra en Marruecos.

    La selección zimbabuense rompió el cero en el marcador con un gol de Prince Dube al minuto 20 que encendió las alarmas de Egipto, equipo clasificado al Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Sudáfrica debuta con remontada sobre Angola en la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos
    1 mins

    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos

    Mundial 2026 Equipos
    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México
    1 mins

    Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México

    Mundial 2026 Equipos
    Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige
    1 mins

    Samuel García revela por qué el Tri no juega en Monterrey y esto exige

    Mundial 2026 Equipos
    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda
    1 mins

    Se cae página de boletos para México vs. Portugal por alta demanda

    Mundial 2026 Equipos
    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986
    1 mins

    La reacción de Javier Aguirre al enterarse que jugó vs. DT de Sudáfrica en 1986

    Mundial 2026 Equipos
    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado
    1 mins

    Scaloni interrumpe a Javier Aguirre en plena entrevista y sucede lo impensado

    Mundial 2026 Equipos
    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan
    2 mins

    ¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026? Las casas de apuestas hablan

    Mundial 2026 Equipos
    Corea del Sur manda mensaje a México de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Corea del Sur manda mensaje a México de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Mikel Arriola revela que Argentina sigue en la lista de posibles rivales de México
    1 mins

    Mikel Arriola revela que Argentina sigue en la lista de posibles rivales de México

    Mundial 2026 Equipos

    Los Faraones reaccionaron en el segundo tiempo y lo hicieron a través de sus dos grandes referentes ofensivos que militan en la Premier League.

    Omar Marmoush, delantero del Manchester City, empató la pizarra con un potente derechazo dentro del área al minuto 64, mientras que Mohamed Salah, estrella del Liverpool, aprovechó una peinada de Mostafa Mohamed para sacar un zurdazo raso y esquinado al 90+1’.

    Egipto necesitaba la victoria luego de que momentos atrás Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, derrotara 2-1 a Angola para liderar el Grupo B de la Copa Africana de Naciones.

    Los Faraones son los máximos ganadores del torneo con siete títulos tras ser campeones en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010.

    Egipto buscará levantar su octavo título con miras a la Copa del Mundo, donde comparten grupo con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

    Relacionados:
    Mundial 2026EgiptoEquipos Mundial 2026Copa Africana de Naciones

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX