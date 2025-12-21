    Mundial 2026

    Copa Africana de Naciones inicia con brutal golazo de chilena de Marruecos

    Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi anotaron para la victoria de Marruecos ante Comoras en el partido inaugural.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El brutal golazo de chilena de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

    Marruecos debutó con el pie derecho en la Copa Africana de Naciones 2025, que se celebra en su país, tras derrotar 2-0 a Comoras en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

    Brahim Díaz, estrella del Real Madrid, abrió el marcador al minuto 55 para la selección anfitriona tras conectar una diagonal de Noussair Mazraoui en el corazón del área.

    Los Leones del Atlas ampliaron la ventaja al 74’ con un brutal golazo de chilena que se mandó Ayoub El Kaabi y que hizo levantar a los aficionados marroquíes en las gradas.

    De esta manera, Marruecos comenzó su camino en la Copa Africana de Naciones para liderar momentáneamente el Grupo A que también comparte con Malí y Zambia.

    La selección marroquí es una de las favoritas a ganar el torneo, no solo por disputarse en casa, sino por el nivel colectivo e individual que ha mostrado en los últimos años.

    La Copa Africana de Naciones también servirá a Marruecos para su preparación rumbo al Mundial 2026 donde enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en la Fase de Grupos.

    Los Leones del Atlas solo han ganado una Copa Africana de Naciones, fue la edición de 1976 que se jugó en Etiopía. Mientras que en 2004 fueron subcampeones tras perder la Final ante Túnez.

