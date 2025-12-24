    Mundial 2026

    Costa de Marfil gana en su debut en la Copa Africana en busca del bicampeonato

    Los Elefantes derrotaron a Mozambique en Marruecos 2025, torneo que también le sirve de preparación para el Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Costa de Marfil gana y va por el bicampeonato en la Copa Africana!

    El campeón vigente de la Copa Africana de Naciones, Costa de Marfil, comenzó con el pie derecho la defensa de su corona tras vencer por la mínima a Mozambique (1-0).

    Los Elefantes ganaron en Marruecos, sede de la Copa Africana 2025, gracias a un gol de Amad Diallo al minuto 49 tras un derechazo cruzado a pase de Franck Kessié.

    La selección marfileña se colocó momentáneamente en la primera posición del Grupo F con tres puntos, a la espera de que Camerún y Gabón se enfrenten más tarde.

    Costa de Marfil es el vigente campeón tras derrotar 2-1 a Nigeria en la Final del 2023. Los Elefantes han ganado la competición tres veces en la historia. Solo Ghana, con cuatro, Camerún, con cinco, y Egipto, con siete títulos, lo superan.

    Costa de Marfil es una de las selecciones africanas clasificadas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el próximo 11 de junio, por lo que la Copa Africana de Naciones también le servirá de preparación.

    El conjunto marfileño forma parte del Grupo E de la Copa del Mundo y se medirá a Alemania, Curazao y Ecuador en la Fase de Grupos.

    Sudáfrica, que protagonizará el partido de inauguración ante México, Marruecos, Túnez, Egipto, Cabo Verde, Senegal, Argelia y Ghana son las otras selecciones confirmadas en el Mundial 2026.

    A ellas se le puede unir Congo que disputará el Repechaje Intercontinental y se medirá el próximo 31 de marzo en Guadalajara al ganador de la serie entre Nueva Caledonia y Jamaica por uno de los dos últimos boletos a la Copa Mundial de la FIFA.

