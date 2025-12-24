Mundial 2026 Argelia, con Zidane en la cancha, golea en la Copa Africana rumbo al Mundial 2026 Riyad Mahrez se convirtió en el máximo goleador en la historia de Argelia en el torneo continental y Zinedine Zidane estuvo presente.

Video Argelia, con Zidane, golea en el inicio de la Copa Africana de Naciones

La Selección de Argelia goleó a Sudán en su primer partido de la Copa Africana de Naciones, el torneo oficial previo a su participación en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá donde se medirá al campeón del mundo, Argentina.

Riyad Mahrez se convirtió en el máximo goleador de la escuadra argelina en la historia de la Copa Africana de Naciones tras marcar doblete a los minutos 2’ y 61’ con lo que llegó a ocho anotaciones en el torneo internacional con su país.

PUBLICIDAD

El último gol fue obra de Ibrahim Maza, jugador del alemán Bayer Leverkusen, con remate dentro del área sobre el minuto 85 para sentenciar el partido que deja a Argelia como líder del Grupo E con tres puntos, los mismos que Burkina Faso, que antes ganó 2-1 a Guinea Ecuatorial.

ZIDANE JUEGA COMO TITULAR CON ARGELIA Y CON LA MIRA HACIA EL MUNDIAL 2026

El astro francés Zinedine Zidane estuvo presente en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat, capital de Marruecos, donde se lleva a cabo esta edición de la Copa Africana de Naciones.

El hijo del exjugador y exentrenador del Real Madrid, Luca Zidane, estuvo como titular en la portería de la Selección de Argelia para colgar el cero en su puerta en lo que fue apenas su segundo partido con el combinado nacional.

El primer partido de Luca Zidane con Argelia fue en las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026 en el triunfo por 2-1 sobre Uganda, por lo que apunta a ganarse la titularidad en el Mundial 2026.