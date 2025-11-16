Así fue el orden de clasificación al Mundial 2026

Video Las Estrellas Negras hacen historia y clasifican a su quinta Copa del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá ya cuenta con selecciones clasificadas a la primera edición en la que participarán 48 equipos repartidos en 12 grupos de cuatro cada uno.

Las primeras en conseguir su lugar a la justa mundialista fueron los países sedes: Canadá, que por primera vez albergará una Copa del Mundo de la FIFA; Estados Unidos, que será sede por segunda ocasión en la historia; y México, primer país que tendrá un Mundial tras las ediciones de 1970 y 1986.

Para esta ocasión el número de plazas por confederación aumentó y habrá selecciones que por ello tendrán su oportunidad de debutar en el torneo del verano de 2026, además de que habrán selecciones que tendrán un último llamado vía Repechaje Intercontinental o, en el caso de la UEFA, sus Playoffs.

CAMBIA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS POR CONFEDERACIÓN PARA EL MUNDIAL 2026

Concacaf, la confederación sede para esta Copa del Mundo de la FIFA tendrá, además de los tres países sedes, tres selecciones nacionales más clasificadas vía eliminatoria y dos para el Repechaje Intercontinental.

La distribución de lugares por confederación para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá es:

AFC: son ocho plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

CAF: son nueve plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

Concacaf: son seis plazas directas y dos al Repechaje Intercontinental.

CONMEBOL: son seis plazas directas y una al Repechaje Intercontinental.

OFC: es una plaza directa y una al Repechaje Intercontinental.

UEFA: son 16 plazas directas al Mundial 2026.

Las selecciones nacionales clasificadas en orden cronológico son: