    México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    La Novena Mexicana buscará lograr un triunfo importante pensando en los Cuartos de Final.

    Por:Kevin R. Yu
    México continúa la actividad en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuando enfrente a Estados Unidos este lunes 9 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

    La Selección Mexicana de Beisbol, dirigida por Benjamín Gil, buscará mantener invicto en el torneo y lograr su tercer triunfo tras vencer a Gran Bretaña por 8-2 y a Brasil con 16 carreras en seis entradas.

    Cabe recordar que, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. México cierra la Fase de Grupos el próximo miércoles 11 de marzo contra Italia.

    México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    • Fecha: Lunes 9 de marzo del 2026.
    • Horario: 6 pm tiempo del Centro de México | 8 pm ET, 7 pm CT y 5 pm PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.

    Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    1. México 2-0
    2. Italia 2-0
    3. Estados Unidos 2-0
    4. Gran Bretaña 0-3
    5. Brasil 0-3

    Según el power ranking, México es el quinto equipo con más posibilidades de ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras Japón, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

