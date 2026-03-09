México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La Novena Mexicana buscará lograr un triunfo importante pensando en los Cuartos de Final.
Video Konnan es hospitalizado y sufre amputación de pierna
México continúa la actividad en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuando enfrente a Estados Unidos este lunes 9 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.
La Selección Mexicana de Beisbol, dirigida por Benjamín Gil, buscará mantener invicto en el torneo y lograr su tercer triunfo tras vencer a Gran Bretaña por 8-2 y a Brasil con 16 carreras en seis entradas.
Cabe recordar que, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. México cierra la Fase de Grupos el próximo miércoles 11 de marzo contra Italia.
México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Fecha: Lunes 9 de marzo del 2026.
- Horario: 6 pm tiempo del Centro de México | 8 pm ET, 7 pm CT y 5 pm PT en Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.
Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026
- México 2-0
- Italia 2-0
- Estados Unidos 2-0
- Gran Bretaña 0-3
- Brasil 0-3
Según el power ranking, México es el quinto equipo con más posibilidades de ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras Japón, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.
Video ¡La jugada con la que México definió el triunfo ante Brasil!