    Puerto Rico usará tenis exclusivos de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Beisbol

    Los jugadores de la Novena Puertorriqueña compartieron el gesto que tuvo el cantante previo a su debut.

    Por:Kevin R. Yu
    La selección de Puerto Rico recibió un regalo especial de Bad Bunny de cara a su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este viernes 6 de marzo ante Colombia.

    Y es que el cantante puertorriqueño, que el mes pasado se presentó en el Super Bowl LX, le obsequió una versión exclusiva de su modelo de tenis BadBo 1.0 en colaboración con Adidas a cada uno de los integrantes de la selección boricua.

    A diferencia del modelo regular, las zapatillas cuentan con tachones para que los jugadores de Puerto Rico puedan usarlas en sus partidos del Clásico Mundial de Beisbol.

    Además, los tenis cuentan con una variante en color azul y en los costados, en la parte alta, tienen las iniciales “BB” y “PR”, en referencia a Bad Bunny y Puerto Rico.

    Algunos jugadores de la selección boricua se mostraron entusiasmados con el regalo de Bad Bunny y compartieron sus nuevos spikes a través de sus historias de Instagram.

    Puerto Rico forma parte del Grupo A que se jugará en San Juan y debutará este viernes 6 de marzo ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn.

    Posteriormente, la Novena Puertorriqueña se enfrentará a Panamá, Cuba y Canadá.

    Según el power ranking, Puerto Rico es el sexto equipo con más posibilidades de ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras Japón, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y México.

