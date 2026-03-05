Clásico Mundial de Beisbol Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán Pesos pesados e incluso figuras legendarias: aquí el desfile de peloteros que llamarán la atención en el Clásico Mundial 2026.

Video Las grandes figuras que disputarán el Clásico Mundial 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está por comenzar y el magno certamen volverá a deleitar a aficionados del Rey de los Deportes alrededor del mundo, con rosters que están avalados con calidad pura.

Serán en total 190 jugadores del Béisbol de Grandes Ligas repartidos en los 20 equipos que conformarán el Clásico Mundial 2026, una alineación histórica que dará mucho de qué hablar.

Sí, hay ausencias, sobre todo por el caso de Puerto Rico, que no contará con peloteros como Carlos Correa y Francisco Lindor, pero vaya que hay elementos a destacar.

ESTRELLAS MUNDIALES EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026



México tendrá un roster robusto, en busca de repetir, en el peor de los casos, la hazaña de obtener el tercer lugar de la edición pasada, pero para ello, deberá enfrentar a figuras bestiales en el béisbol profesional.