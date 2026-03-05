    Clásico Mundial de Beisbol

    Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán

    Pesos pesados e incluso figuras legendarias: aquí el desfile de peloteros que llamarán la atención en el Clásico Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Las grandes figuras que disputarán el Clásico Mundial 2026

    El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está por comenzar y el magno certamen volverá a deleitar a aficionados del Rey de los Deportes alrededor del mundo, con rosters que están avalados con calidad pura.

    Serán en total 190 jugadores del Béisbol de Grandes Ligas repartidos en los 20 equipos que conformarán el Clásico Mundial 2026, una alineación histórica que dará mucho de qué hablar.

    Sí, hay ausencias, sobre todo por el caso de Puerto Rico, que no contará con peloteros como Carlos Correa y Francisco Lindor, pero vaya que hay elementos a destacar.

    ESTRELLAS MUNDIALES EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026


    México tendrá un roster robusto, en busca de repetir, en el peor de los casos, la hazaña de obtener el tercer lugar de la edición pasada, pero para ello, deberá enfrentar a figuras bestiales en el béisbol profesional.

    • Shohei Ohtani (LA Dodgers): Poco más qué escribir del pelotero más caro de la historia, y llamado a ser uno de los mejores de todos los tiempos. El japonés, cuatro veces más valioso de la temporada, es sencillamente el mejor jugador para este Clásico Mundial, al menos en el papel.
    • Aaron Judge (NY Yankees): El 'juez', implacable con el bat. Si bien su ausencia en el último Clásico Mundial fue notoria, el jardinero está ahora a disposición de Estados Unidos con una cuota ofensiva casi imposible de ignorar.
    • Cal Raleigh (Seattle Mariners): el receptor vivió una temporada de ensueño y se ha ganado su puesto en Estados Unidos, todo después de volarse la barda en 60 ocasiones en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.
    • Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays): un brazo impecable y que se posiciona entre los más codiciados del béisbol de las Grandes Ligas. El dominicano llega encendido al Clásico Mundial, y ojo en los partidos en los que él abra.
    • Yoshinobu Yamamoto (LA Dodgers): calidad japonesa que tiene poco tiempo en el béisbol de las grandes ligas. Clave total en los éxitos de los Dodgers recientemente y otra joya del conjunto nipón en el Clásico Mundial.
    • Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres): República Dominicana tiene en sus filas a uno de los peloteros que más incógnitas puede tener. Si encuentra su mejor versión, es muy posible que los caribeños tengan asegurada al menos una chance importante para pelear por el título.
