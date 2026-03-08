    Clásico Mundial de Beisbol

    México derrota a Brasil en seis entradas en el Clásico Mundial de Beisbol

    La Selección Mexicana se impone a Brasil mediante la Regla de la Misericordia y suma su segunda victoria del serial de cara a enfrentar a Estados Unidos.

    Por:Erick Morales Baca
    La Selección Mexicana de Beisbol consiguió su segunda victoria del Clásico Mundial de Beisbol al derrotar por knockout 16-0 a Brasil en seis entradas, y peleará el liderato del Grupo B ante Estados Unidos en su tercer encuentro.

    En la primera entrada México se dio gusto a palos, mandando a cuatro jugadores a la registradora en los que se encontraban Randy Arozarena, Aranda, Kirk y Álvarez.

    El segundo episodio para México inició con un home run de Jarren Durán que disparó al primer lanzamiento para poner el 5-0 en la pizarra; misma que se movería hasta el cuarto episodio con doblete del mismo Jarren que mandaría a la registradora a Thomas y Ortiz.

    En el mismo cuarto episodio, Alejandro Kirk la mandó al otro lado de la barda y puso tres más en la pizarra con Durán y Arozarena por delante, además de una más de Nacho Álvarez que se fue a la registradora tras un wild pitch que ponía todo 11-0 para México.

    Ya en la quinta entrada, con hombre en segunda Alexis Wilson tiró una línea al fondo del parque que impulsó una nueva carrera para Joey Meneses.

    En la sexta entrada Alek Thomas conectó un cuadrangular de dos carreras y Julián Ornelas haría lo propio, para poner el marcador 16-0 para México, con lo que se aplicó la famosa Regla de la Misericordia y el knockout para Brasil y el segundo triunfo de la Selección Mexicana.

    Este lunes México enfrentará a Estados Unidos por el liderato del Grupo B y el miércoles, en partido crucial, se medirá a Italia, que hasta el momento también marcha 2-0.

    Clásico Mundial de Beisbol
Selección Mexicana de Beisbol

