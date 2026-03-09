Clásico Mundial de Beisbol Así vive Randy Arozarena la rivalidad entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial El jardinero aseguró que la Selección Mexicana de Beisbol siempre le juega de tú a tú a Estados Unidos.

México buscará su tercera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuando enfrente este lunes a Estados Unidos en el Daikin Park de Houston, Texas.

Tras aplastar 16-0 a Brasil en seis entradas, Randy Arozarena destacó la rivalidad con Estados Unidos, quien cree que saldrá con todo en busca de acabar con el invicto de la Novena Mexicana.

“Sí, un partido importante, siempre esa rivalidad Estados Unidos-México se hacen grandes partidos, la afición lo disfruta, los jugadores se estresan y se disfruta.

“Siempre son partidos muy peleados, gracias a Dios le hemos jugado muy bien a Estados Unidos, ellos quieren también ganarle a México y creo que será un partido muy bonito y disputado”, mencionó Arozarena en entrevista con David Faitelson para TUDN.

Previo al México vs. Brasil, Randy Arozarena volvió a sacar sus botas de la suerte para la edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026 luego de que hace tres años las usará, registrara grandes números y fuera pieza clave para que la Novena Mexicana llegara a Semifinales.

México vs. Estados Unidos: Horario y dónde ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fecha: Lunes 9 de marzo del 2026.

Lunes 9 de marzo del 2026. Horario: 6 pm tiempo del Centro de México | 8 pm ET, 7 pm CT y 5 pm PT en Estados Unidos.

6 pm tiempo del Centro de México | 8 pm ET, 7 pm CT y 5 pm PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido por Canal Nueve y ViX en México.

Según el power ranking, México es el quinto equipo con más posibilidades de ganar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras Japón, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

