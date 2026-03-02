Clásico Mundial de Beisbol Rodrigo López habló sobre lo que les pidió a los jugadores de México para el Clásico Mundial El gerente general de la Selección Mexicana de Beisbol está emocionado de que inicie el gran torneo.

El Clásico Mundial de Beisbol esta por empezar y la novena mexicana ya está a tope con los entrenamientos para hacer su debut, el torneo se disputará del 5 al 17 de marzo en tres sedes.

El gerente general de la Selección de México, Rodrigo López habló sobre el sentimiento que representa jugar este torneo a un alto nivel.

“Para mí mucha emoción, tenemos casi un año pensando en este día, en que todo esté bien para los jugadores, pero sobre todo ver un roster completo, hubo algunos jugadores que por diferentes compromisos no pudieron estar presentes con nosotros, pero que siempre anhelas que ya este grupo de jugadores has trabajado muchos meses y que has tratado de poner lo mejor para representar a México estén ya unidos. Este día que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de platicar con ellos de darles la bienvenida, me llena mucho de emoción”.

Rodrigo López también señaló lo que habló con los jugadores ya que los tuvo en el campo de prácticas sobre la responsabilidad que tienen como seleccionados.

“ Que disfruten este campeonato como muchos lo han disfrutado, sobre todo el del 2023, pero que también sepan la responsabilidad y el compromiso que tenemos, platicando con ellos les dije que tenemos esta oportunidad de ser un cambio en el deporte mexicano en el beisbol en estas siguientes dos semanas, entonces que sí lo tomen con responsabilidad de tener a un país en el pecho y también a su familia”.

La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol se jugará del 5 al 11 de marzo; los Cuartos de Final se jugarán del 13 al 14 de marzo; las Semifinales serán el 15 y 16 de marzo mientras que la Final será el 17 de marzo.