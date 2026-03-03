Clásico Mundial de Beisbol La historia de México en el Clásico Mundial de Beisbol La novena tricolor no ha faltado a ninguna edición del Clásico Mundial y la del 2026 será su sexta participación en el certamen.

El beisbol mexicano ha brindado momentos imborrables en la historia del Clásico Mundial desde su primera participación. En el 2006, la novena azteca venció 2-1 en la segunda ronda a los Estados Unidos, en una de las grandes satisfacciones que ha brindado este deporte a sus aficionados.

En la primera ronda, México se impuso a Sudáfrica 10-4, a Canadá 9-1, pero se perdió ante los Estados Unidos 0-2. La venganza llegaría muy pronto. En semifinales se perdió ante Japón y Corea del Sur.

En el 2009, a pesar de jugar como locales en el Foro Sol, la instancia de las semifinales marcó el rumbo de México al caer de nuevo ante Corea del Sur y Cuba.

En el 2013, México tendría una actuación para el olvido en el Clásico Mundial al terminar en los últimos lugares. Cuatro años después se vivieron momentos de dramatismo, polémicas por el reglamento.

Se perdió ante Italia y Puerto Rico, aunque se le ganó a Venezuela, sin embargo, no fue suficiente para acceder a la siguiente ronda al dividir carreras admitidas y el número de entradas concluidas a la defensiva.

Clásico de ensueño para México

En el 2023, las cosas serían totalmente distintas para México al sellar una de sus mejores actuaciones en el Clásico Mundial. La experiencia de peloteros de Grandes Ligas con talento de jugadores de Liga Mexicana conformó una novena de respeto.

El inicio no fue bueno al perder ante Colombia, el siguiente rival Estados Unidos a quienes se derrotó 11-5, después siguieron victorias ante Gran Bretaña y Canadá. México avanzó a cuartos de final, donde el rival fue Puerto Rico y en un juegazo se derrotó a la novena boricua 5-4.

La novena del manager Benjamín Gil se quedó a una entrada de avanzar a la final ante Japón, en la mejor actuación mexicana en el certamen.