Clásico Mundial de Beisbol México vs. Dodgers: Sigue el juego rumbo al Clásico Mundial de Beisbol La Novena Mexicana juega su último amistoso antes de su debut en el Clásico Mundial.

Video ¡La historia de México en el Clásico Mundial de Beisbol!

La Selección Mexicana de Beisbol se enfrenta a Los Angeles Dodgers de la MLB en el Camelback Ranch de Glendale, Arizona, en partido de preparación de cara al inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (WBC).

La Novena Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, debutará en el Clásico Mundial de Beisbol este viernes 6 de marzo contra Gran Bretaña.

PUBLICIDAD

México también comparte del Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil e Italia, a quienes se enfrentará en el Daikin Park de Houston, Texas.

La Selección Mexicana de Beisbol derrotó 6-3 a los Arizona Diamondbacks este martes, el encuentro se llevó a cabo en el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale, Arizona.

Alineaciones del México vs. Dodgers

Novena Mexicana

Jarren Duran (JI)

Luis Urías (2B)

Jonathan Aranda (1B)

Alejandro Kirk (C)

Rowdy Tellez (BD)

Nacho Álvarez Jr. (3B)

Julián Ornelas (JD)

Alek Thomas (JC)

Joey Ortiz (SS)

Los Angeles Dodgers

Rojas (SS)

Hernández, T. (LF)

Freeman (1B)

Pages (DH)

Espinal (3B)

Rushing (C)

Call (CF)

Senzel (2B)

De Paula (RF)

Inicia el partido entre México y LA Dodgers

Arranca el juego amistoso en el diamante del Camelback Ranch de Glendale, Arizona que servirá a la Novena Mexicana para su debut en el Clásico Mundial de Beisbol.

Alta 1ra

Primer out de México tras bateo elevado de Jarren Duran.

Segundo out de México tras bateo elevado de Luis Urías.

Alejandro Kirk se poncha tirándole y es el tercer out de México.

Baja 1ra

Dos outs de Dodgers tras bateo rodado de Teoscar Hernández para doble matanza. Miguel Rojas queda fuera en 2da y Teoscar out en 1ra.

Tercer out de Dodgers tras bateo elevado de Freeman.

PUBLICIDAD

Alta 2da

Rowdy Tellez se poncha tirándole y es el primer out de México.

Segundo out de México tras bateo rodado de Julián Ornelas.

Joey Ortiz se poncha tirándole y es el tercer out de México.

Baja 2da

Cambio de lanzador en México: sale Brennan Bernardino y entra Jesús Cruz.

Cambio en la defensiva de México: entra Nick Gonzales por Luis Urías.

Jonrón de Andy Pages y Dodgers ya gana el partido 0-1 ante México.

Dodgers ya lo gana 2-0 tras triple de Dalton Rushing que aprovechó Santiago Espinal para anotar.

Primer out de Dodgers tras bateo elevado de Nick Senzel.

Josue De Paula se poncha tirándole y es el segundo out de Dodgers.

Cambio de lanzador en México: sale Jesús Cruz y entra Manny Barreda.

Tercer out de Dodgers tras bateo rodado de Teoscar Hernández; Miguel Rojas queda fuera en 2da.

Alta 3ra

Alek Thomas se poncha tirándole y es el primer out de México.

Segundo out de México tras bateo elevado de Nick Gonzales.

México descuenta el marcador 1-2 tras sencillo de Alejandro Kirk que aprovecha Jarren Duran para anotar.

Cambio de lanzador en Dodgers: entra Jacob Frost por Tyler Glasnow.

México remonta a Dodgers con el 3-2 tras sencillo de Nacho Álvarez Jr. para que anoten Jonathan Aranda y Alejandro Kirk.

Tercer out de México tras bateo línea de out por parte de Julián Ornelas.

PUBLICIDAD

Baja 3ra

Freddie Freeman se poncha tirándole y es el primer out de Dodgers.

Dodgers empata a México 3-3 tras un doble de Santiago Espinal para la carrera de Andy Pages.

Dodgers recupera ventaja y gana 3-4 con carrera de Espinal tras doble de Dalton Rushing.

Segundo out de Dodgers tras bateo rodado de Alex Call.

Josue De Paula se poncha tirándole y es el tercer out de Dodgers.

Alta 4ta

Cambio de lanzador en Dodgers: sale Jacob Frost y entra Emmet Sheehan.

Primer out de México tras bateo elevado de Alek Thomas.

Segundo out de México tras bateo rodado de out de Jarren Duran.

Tercer out de México tras bateo elevado de Nick Gonzales.

Baja 4ta

Cambio de lanzador en México: entra Sammy Natera Jr. por Manny Barreda.

Primer out de Dodgers tras bateo elevado de Miguel Rojas.

Andy Pages se poncha tirándole y es el segundo out de Dodgers.

Tercer out de Dodgers tras bateo elevado de Santiago Espinal.

Alta 5ta

Cambios en defensa de Dodgers: salen Miguel Rojas y Freddie Freeman por Ryan Ward y Joe Vetrano.

Cambio a la ofensiva de México: entra Joey Meneses por Rowdy Telles.

Primer out de México tras bateo de línea de out de Joey Meneses.

México empata a Dodgers 4-4 tras un sencillo de Nacho Álvarez Jr. que aprovechó Jonathan Aranda para anotar.

Cambio de lanzador en Dodgers: sale Emmet Sheehan por Carlos Duran.

Dos outs de México tras bateo rodado de Joey Ortiz para doble matanza; Julián Ornelas queda fuera en 2da y Joey Ortiz en 1ra.

PUBLICIDAD

Baja 5ta

Cambio de lanzador en México: Gerardo Reyes sustituye a Sammy Natera Jr.

Dalton Rushing se poncha sin tirarle y es primer out de Dodgers.

Segundo out de Dodgers tras bateo rodado de Alex Call.

Tercer out de Dodgers tras bateo rodado de Josue De Paula.

Alta 6ta