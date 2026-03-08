Clásico Mundial de Beisbol Horario y dónde ver el México vs. Brasil, partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026 La Selección Mexicana de beisbol volverá al diamante este domingo para buscar su segunda victoria.

Video México vs. Brasil: Horario y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de beisbol que derrotó a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sigue su participación este 8 de marzo.

El partido de México vs. Brasil, correspondiente al G rupo B, será vital para la novena mexicana en sus aspiraciones para la siguiente fase, donde busca mejorar su actuación en el 2023.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. BRASIL DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026



El México vs. Brasil será inédito en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, aunque no es la primera vez que la novena mexicana enfrente a una selección sudamericana.

En la edición de 2017 jugó ante Venezuela con triunfo y luego en la del 2023 jugó ante Colombia, con derrota del cuadro Tricolor.

Cuando: Domingo 8 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

Domingo 8 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas. Horario: El juego arrancará a las 6:00 pm del Centro de México; 8:00pm del ET, 7:00pm del CT y 5:00pm del PT en los Estados Unidos.

El juego arrancará a las 6:00 pm del Centro de México; 8:00pm del ET, 7:00pm del CT y 5:00pm del PT en los Estados Unidos. Dónde ver: Podrás disfrutar el México vs Brasil en México por la señal de Canal 9 y Disponible en ViX.