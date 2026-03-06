México vs. Gran Bretaña | EN VIVO: Resumen, resultado del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La novena mexicana se enfrentará a los británicos en el Daikin Park de Houston, Texas, en partido del Grupo B.
La Selección Mexicana de Beisbol debuta en el Clásico Mundial 2026 cuando se enfrente a su similar de Gran Bretaña en partido correspondiente al Grupo B.
EL encuentro se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, y será la segunda ocasión que se enfrenten en este torneo.
La primera vez que se vieron las caras fue en el C lásico Mundial de Beisbol del 2023 donde la novena mexicana se impuso por 2-1.
El pitcher abridor de México es Javier Assad, mientras que por Gran Bretaña es Jack Anderson.
SIGUE LAS INCIDENCIAS DEL MÉXICO VS. GRAN BRETAÑA DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026
HOME RUN DE MÉXICO
En la seguna entrada Nacho Álvarez Jr, sacó la bola del diamante para adelantar a México por 1-0 sobre Gran Bretaña.
GRAN BRETAÑA EMPATA CON UN CUADRANGULAR
En la baja de la sexta entrada, Harry Ford conectó de gran forma para el 1-1 ante México.
CUADRANGULAR DE ARANA
México recupea la ventja con home run de Arana que impulsó tres carreras para el 4-1 en la octava.