    Clásico Mundial de Beisbol

    México vs. Gran Bretaña | EN VIVO: Resumen, resultado del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    La novena mexicana se enfrentará a los británicos en el Daikin Park de Houston, Texas, en partido del Grupo B.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video Apoya a México: así puedes ver sus partidos del Clásico Mundial

    La Selección Mexicana de Beisbol debuta en el Clásico Mundial 2026 cuando se enfrente a su similar de Gran Bretaña en partido correspondiente al Grupo B.

    EL encuentro se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, y será la segunda ocasión que se enfrenten en este torneo.

    La primera vez que se vieron las caras fue en el C lásico Mundial de Beisbol del 2023 donde la novena mexicana se impuso por 2-1.

    El pitcher abridor de México es Javier Assad, mientras que por Gran Bretaña es Jack Anderson.

    SIGUE LAS INCIDENCIAS DEL MÉXICO VS. GRAN BRETAÑA DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026

    HOME RUN DE MÉXICO

    En la seguna entrada Nacho Álvarez Jr, sacó la bola del diamante para adelantar a México por 1-0 sobre Gran Bretaña.

    GRAN BRETAÑA EMPATA CON UN CUADRANGULAR

    En la baja de la sexta entrada, Harry Ford conectó de gran forma para el 1-1 ante México.

    CUADRANGULAR DE ARANA

    México recupea la ventja con home run de Arana que impulsó tres carreras para el 4-1 en la octava.

    Clásico Mundial de BeisbolSelección Mexicana de Beisbol

