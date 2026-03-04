Clásico Mundial de Beisbol Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Peloteros de Grandes Ligas encabezan el roster de México destacando Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz.

¡Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol!



La novena de México debutará el próximo viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol enfrentando a la Gran Bretaña y para esta ocasión de nueva cuenta el manager Benjamín Gil junto con el gerente general Rodrigo López, han armado un representativo con peloteros de Grandes Ligas con los de Liga Mexicana.

Destaca la partición del jardinero Randy Arozarena, el catcher Alejandro Kirk y el relevista Andrés Muñoz. Los tres peloteros brillan en las Grandes Ligas, Randy y Andrés con los Mariners de Seattle y Alejandro con Toronto.

El espectáculo de Randy Arozarena

Desde que Randy decidió jugar por la bandera mexicana debido al buen trato que le ha dado el país, cuando jugaba en la Liga Mexicana de Beisbol, el pelotero nacido en Cuba se ha convertido en pilar indiscutible, en el line-up.

Randy logró incluirse en el Equipo Ideal del Clásico Mundial del 2023, al lado de peloteros como Mike Trout y Masataka Yoshida. En las Grandes Ligas fue convocado al Juego de las Estrellas en el 2023 y 2025.

Alejandro Kirk sigue brillando en la receptoría de Toronto Blue Jays, en el 2025 llegó al Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas, al establecer sus mejores marcas personales con 15 jonrones y 76 carreras producidas. El 24 de octubre logró conectar de cuadrangular en Serie Mundial, para ser el primer pelotero nacido en México.

Apaga y vámonos con Andrés Muñoz

La responsabilidad del bullpen recae en Andrés Muñoz, quien sin los grandes reflectores de otros peloteros cumple con cabalidad arriba del montículo. Logró el tercer mejor registro de efectividad para un cerrador en el 2025 con 1,73 de promedio.