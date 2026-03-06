Clásico Mundial de Beisbol El héroe de México en el debut del Clásico Mudial se confiesa tras el partido Jonathan Aranda explica los festejos delos mexicanos en el juego ante Gran Bretaña.

Video Jonathan Aranda promete más festejos muy a lo México en el Clásico Mundial

Jonathan Aranda, pelotero de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, confesó que tuvo un festejo como "nunca" después de ser el héroe de la novena mexicana en su debut ante Gran Bretaña.

En entrevista exclusiva para TUDN, Aranda reconoció que vivió una serie de emociones al momento de conectar el cuadrangular que abrió el partido en favor de México.

"Nunca había gritado ni disfrutado tanto, tampoco había corrido tanto las bases en mi vida, simplemente fue un momento que dejé fluir y me gustó mucho. Principalmente dedicado a mi familia, y a todo México, fue un orgullo, muy bonito ese batazo, es para todos", dijo.

Además, Aranda afirmó que en México se preparan festejos especiales cada vez que haya un cuadrangular y con elementos característicos mexicanos.