    Clásico Mundial de Beisbol

    El héroe de México en el debut del Clásico Mudial se confiesa tras el partido

    Jonathan Aranda explica los festejos delos mexicanos en el juego ante Gran Bretaña.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Jonathan Aranda promete más festejos muy a lo México en el Clásico Mundial

    Jonathan Aranda, pelotero de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, confesó que tuvo un festejo como "nunca" después de ser el héroe de la novena mexicana en su debut ante Gran Bretaña.

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    Puerto Rico usará tenis exclusivos de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    Puerto Rico usará tenis exclusivos de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán
    2 mins

    Clásico Mundial de Beisbol 2026: Las estrellas mundiales que participarán

    MLB
    México vs. Dodgers: Sigue el juego rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    México vs. Dodgers: Sigue el juego rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Figuras a seguir de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB
    México vs. Arizona Diamondbacks: Sigue el juego amistoso rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
    5 mins

    México vs. Arizona Diamondbacks: Sigue el juego amistoso rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    La historia de México en el Clásico Mundial de Beisbol
    2 mins

    La historia de México en el Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Rodrigo López habló sobre lo que les pidió a los jugadores de México para el Clásico Mundial
    2 mins

    Rodrigo López habló sobre lo que les pidió a los jugadores de México para el Clásico Mundial

    MLB
    Fechas, grupos y formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    2 mins

    Fechas, grupos y formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    MLB
    Clásico Mundial de Béisbol 2026: Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana
    1 mins

    Clásico Mundial de Béisbol 2026: Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana

    MLB
    Los partidos del Clásico Mundial de Beisbol que podrás ver por televisa
    1:15

    Los partidos del Clásico Mundial de Beisbol que podrás ver por televisa

    MLB

    En entrevista exclusiva para TUDN, Aranda reconoció que vivió una serie de emociones al momento de conectar el cuadrangular que abrió el partido en favor de México.

    PUBLICIDAD

    "Nunca había gritado ni disfrutado tanto, tampoco había corrido tanto las bases en mi vida, simplemente fue un momento que dejé fluir y me gustó mucho. Principalmente dedicado a mi familia, y a todo México, fue un orgullo, muy bonito ese batazo, es para todos", dijo.

    Además, Aranda afirmó que en México se preparan festejos especiales cada vez que haya un cuadrangular y con elementos característicos mexicanos.

    "Cosas que representan a México, Nacho dio el jonrón y la máscara de Nacho Libre, el sombrero de mariachi, cosas que nos representan y es muy bonito enseñárselo a la gente".

    Relacionados:
    Clásico Mundial de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX