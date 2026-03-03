México vs. Arizona Diamondbacks: Sigue el juego amistoso rumbo al Clásico Mundial de Beisbol
La Novena Mexicana inició con el pie derecho su camino rumbo al WBC 2026.
La Selección Mexicana de Beisbol derrotó a los Diamondbacks de Arizona de la MLB en partido amistoso de preparación de cara al inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (WBC).
La Novena Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, debutará en el Clásico Mundial de Beisbol este viernes 6 de marzo contra Gran Bretaña.
México también comparte del Grupo B junto a Estados Unidos, Brasil e Italia, a quienes se enfrentará en el Daikin Park de Houston, Texas.
México tomó ventaja en la parte alta de la cuarta entrada con tres anotaciones gracias al sencillo de Rowdy Téllez y la anotación de Jonathan Aranda. Poco después Nick González pegó un doble que Alejandro Kirk y Rowdy aprovecharon para aumentar 3-0 la ventaja.
La cuarta entrada terminaría con otra anotación de México y el descuento de los Diamondbacks cortesía de José Fernández.
La parte baja de la quinta entrada fue crucial para los de Arizona, que lograron recortar distancias con el sencillo de McCann que puso el marcador 4-3.
Pero Rowdy volvería a aparecer en la octava con tremendo batazo para el 5-3 de México y Alejandro Osuna sellaría la victoria en la recta final con otro batazo a jardín derecho para el marcador final de 6-3.
El equipo mexicano tendrá un partido más de preparación el miércoles 4 de marzo ante los LA Dodgers antes de iniciar formalmente su participación en el Clásico Mundial.
Alineaciones del México vs. Arizona Diamondbacks, juego amistoso
México
- Jarren Duran (JD)
- Randy Arozarena (JI)
- Jonathan Aranda (1B)
- Alejandro Kirk (C)
- Rowdy Tellez (BD)
- Nick Gonzales (3B)
- Luis Urías (2B)
- Alek Thomas (JC)
- Joey Ortiz (SS)
Arizona Diamondbacks
- Tawa (2B)
- Vargas (SS)
- Smith (1B)
- McCann (C)
- Fernandez (3B)
- Lawlar (CF)
- Waldschmidt (LF)
- Amaya (DH)
- Barrosa (RF)
- Gallen (SP)
Inicia el partido entre México y Diamondbacks
- Comienza el juego de preparación de la Selección Mexicana de Beisbol desde Arizona.
Alta 1ra
- Primer out de México tras bateo rodado de Jarren Duran.
- Segundo out de México tras bateo rodado de Randy Arozarena.
- Tercer out de México tras bateo elevado de Jonathan Aranda.
Baja 1ra
- Taijuan Walker lanza, Tawa batea y Ortiz hace tremenda atrapada para el primer out del partido.
- Ponche para Jose Fernandez de Arizona, segundo out.
- Tercer out de Arizona tras el ponche de Jodan Lawler.
Alta 2da
- Alekandro Kirk pega doble con línea fuerte a jardinero derecho de Jorge Barrosa.
- Primer out para México. Rowdy Tellez batea línea de out a jardinero izquierdo Waldschmidt.
- Segundo out para México tras bateo elevado de Nick Gonzales.
- Tercer out para México tras bateo rodado de Luis Urías.
Baja 2da
- Primer out de Arizona tras bateo rodado de Waldschmidt.
- Segundo out de Arizona tras bateo rodado de Jacob Amaya.
- Tercer out de Arizona tras bateo rodado de Jorge Barrosa.
Alta 3ra
- Cambio de lanzador en Arizona: sale Gallen por Clarke.
- Alek Thomas pega sencillo con línea a jardinero central Jordan Lawlar.
- Out forzado tras bateo rodado de Joey Ortiz.
- Segundo out de México tras bateo elevado de Jarren Duran.
- Tercer out de México tras bateo rodado de Randy Arozarena.
Baja 3ra
- Primer out de Arizona tras bateo rodado de Vargas.
- Cambio de lanzador para México: sale Taijuan Walker y entra Luis Gastelum.
- Segundo out de Arizona tras bateo rodado de Smith.
- Tercer out de Arizona tras bateo elevado de McCann.
Alta 4ta
- Cambio de lanzador en Arizona: sale Clarke y entra Morrillo.
- Ya gana México 1-0: Rowdy Tellez pega sencillo y Jonathan Aranda anota.
- Ya gana México 3-0: Nick Gonzales pega doble y anotan Alejandro Kirk y Rowdy Tellez.
- Primer out tras bateo rodado de out de Luis Urías.
- Ya gana México 4-0: Alek Thomas pega sencillo y Nick Gonzales anota.
- Segundo out de México tras bateo rodado de Joey Ortiz.
- Jarren Duran se poncha y es el tercer out de México.
Baja 4ta
- Descuenta Arizona 4-1: Randy Arozarena falla a bateo de Jordan Lawlar y Jose Fernandez anota.
- Primer out de Arizona tras bateo rodado de Waldschmidt, pero Jordan Lawlar anota para el 4-2.
- Segundo out de Arizona tras bateo rodado de Jacob Amaya.
- Tercer out de Arizona tras bateo elevado de Jorge Barrosa.
Alta 5ta
- Cambio de lanzador en Arizona: sale Morrillo y entra Joe Ross.
- Primer out de México tras bateo a línea de out de Randy Arozarena.
- Segundo out de México tras bateo rodado de Jonathan Aranda.
- Tercer out de México tras bateo rodado de Alejandro Kirk.
Baja 5ta
- Cambios de México: entran Jared Serna, Julián Ornelas y Joey Meneses por Jarren Duran, Randy Arozarena y Jonathan Aranda.
- Cambio de lanzador en México: entra Alexander Armenta por Luis Gastelum.
- Primer out de Arizona tras bateo rodado de Vargas.
- Segundo out de Arizona: Pavin Smith se poncha con foul tip.
- Arizona anota 4-3: McCann pega sencillo y Tim Tawa acerca a Diamondbacks al marcador.
- Tercer out de Arizona tras bateo rodado de out de Fernandez.
Alta 6ta
- Cambio de lanzador en Arizona: sale Joe Ross y entra Andrew Hoffmann.
- Rodwy Tellez se poncha sin batear, primer out de México.
- Segundo out de México tras bateo rodado de out de Nick Gonzales.
- Tercer out de México tras ponche a Luis Urías sin batear.
Baja 6ta
- Cambio de lanzador en México: sale Alexander Armenta y entra Robert García.
- Cambio de México en defensiva: Mateo Gil reemplaza a Luis Urías.
- Primer out de Arizona tras bateo elevado de Waldschmidt.
- Segundo out de Arizona tras bateo rodado de Jorge Barrosa para out forzado.
- Tercer out de Arizona tras bateo rodado de out de Tawa.
Baja 7ma
- Sustitución a la Defensiva: Alexis Wilson entra por Alejandro Kirk, como cuarto bate y jugando en el receptor.
- Tommy Troy recibe base por bolas.
- Cristofer Torin se poncha sin tirarle.
- LuJames Groover conecta sencillo a jardín central.
- Tercer out y se fueron 7 entradas completas.
Alta 8va
Cambio de Lanzador: Dylan Ray reemplaza a Grant Holman.
¡Jonrón de Rowdy Tellez a jardín central y México gana 5-3!
Nick Gonzales se poncha, 3 outs.
Novena y última entrada
Mateo Gil se poncha. 1 out.
¡Jonrón de Alejandro Osuna al jardín derecho! México 6-3
A tres outs de la victoria de México vs. Diamondbacks