    Clásico Mundial de Beisbol

    Fechas, grupos y formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Estos son los grupos y formato a jugarse para el Clásico Mundial de Beisbol y las fechas en las que podrá seguir los juegos para este invierno.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Fechas, grupos y formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    El Clásico Mundial de Beisbol se juega su sexta edición desde su instauración en 2006, todas con el juego decisivo realizado en Estados Unidos y que por segunda ocasión consecutiva se juega en Miami; los títulos se han repartido entre tres selecciones nacionales.

    Son 20 selecciones participantes, cuatro más que la primera edición y que por segunda vez se jugará con esta cantidad de novenas. Japón es la máxima ganadora con tres títulos, los de 2006, 2009 y 2023. Estados Unidos y República Dominicana tienen un campeonato ganado cada una.

    Puerto Rico, Corea del Sur y Cuba han alcanzado el subcampeonato, mientras que México y Venezuela han tenido como su mejor participación un mejor tercer lugar cada una, en el caso de los mexicanos apenas en la anterior edición en 2023.

    FECHAS, GRUPOS Y FORMATO DE COMPETICIÓN EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

    El magno evento del beisbol se realizará con tres países sedes; Estados Unidos, Japón y Puerto Rico a realizarse del 5 al 17 de marzo próximo y con cuatro ciudades anfitrionas: Miami y Houston por Estados Unidos, San Juan por Puerto Rico y Tokio en Japón.

    Son cuatro grupos de cinco novenas cada uno; 16 selecciones se clasificaron tras acabar entre los primeros cuatro lugares de cada grupo de la edición de hace tres años, mientras que los otros cuatro países lograron el boleto tras un torneo clasificatorio del Clásico Mundial de Beisbol y en el que sobresalió la eliminación de China.

    Los dos mejores equipos de cada grupo clasifican a la siguiente ronda; es decir, los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol. El Tercer y Cuarto Lugar de cada sector queda eliminado de esta edición, pero clasifican al Clásico Mundial de Beisbol de 2029. En tanto, el último lugar de cada contingente es eliminado y deberán buscar su clasificación para la siguiente edición.

    La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol se jugará del 5 al 11 de marzo; los Cuartos de Final se jugarán del 13 al 14 de marzo; las Semifinales serán el 15 y 16 de marzo mientras que la Final será el 17 de marzo.

    Estos son los grupos para el Clásico Mundial de Beisbol:

    Grupo A

    • Puerto Rico
    • Cuba
    • Canadá
    • Panamá
    • Colombia

    Grupo B

    • Estados Unidos
    • México
    • Italia
    • Reino Unido
    • Brasil

    Grupo C

    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
    • República Checa
    • China Taipéi

    Grupo D

    • Venezuela
    • República Dominicana
    • Países Bajos
    • Israel
    • Nicaragua
