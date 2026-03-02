    Clásico Mundial de Beisbol

    Clásico Mundial de Béisbol 2026: Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana

    La novena mexicana estará en pie de lucha en busca de mejorar el histórico tercer lugar en el magno certamen.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Apoya a México: así puedes ver sus partidos del Clásico Mundial

    El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina donde México y la ilusión vuelve a llegar a México de cara al gran certamen del Rey de los Deportes, en donde el conjunto mexicano intentará mejorar el tercer lugar de la edición pasada.

    En el torneo participan 20 selecciones divididas en cuatro grupos que jugarán en cuatro sedes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    Los partidos del Clásico Mundial de Beisbol que podrás ver por televisa
    1:15

    Los partidos del Clásico Mundial de Beisbol que podrás ver por televisa

    MLB
    ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol!
    1 mins

    ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol!

    MLB
    México enfrentará a Los Angeles Dodgers previo al Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    México enfrentará a Los Angeles Dodgers previo al Clásico Mundial de Beisbol

    MLB
    Así se jugará el Clásico Mundial de Beisbol del próximo año
    1 mins

    Así se jugará el Clásico Mundial de Beisbol del próximo año

    MLB
    Se definen los juegos de Series Divisionales de los MLB Playoffs
    1:09

    Se definen los juegos de Series Divisionales de los MLB Playoffs

    MLB
    México asciende al Top 3 del ránking tras el Clásico Mundial
    1 mins

    México asciende al Top 3 del ránking tras el Clásico Mundial

    MLB
    México se embolsa cantidad millonaria en el Clásico Mundial de Béisbol
    1 mins

    México se embolsa cantidad millonaria en el Clásico Mundial de Béisbol

    MLB
    Arozarena y Patrick Sandoval, en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol
    1 mins

    Arozarena y Patrick Sandoval, en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol

    MLB
    AMLO considera "fenómeno" a Arozarena y felicita a Selección Mexicana
    1 mins

    AMLO considera "fenómeno" a Arozarena y felicita a Selección Mexicana

    MLB
    Randy Arozarena: el mejor jugador de México en el Clásico Mundial no era mexicano el año pasado
    2 mins

    Randy Arozarena: el mejor jugador de México en el Clásico Mundial no era mexicano el año pasado

    MLB

    El Grupo A está conformado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

    En el B se encuentra; E stados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

    El Grupo C se ubican; Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei.

    Y en el grupo D esta conformado por; Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

    LOS PARTIDOS DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL QUE PUEDES SEGUIR POR TELEVISA

    El Clásico Mundial de Beisbol del 2026 se disputará del 5 al 17 de marzo y estos partidos podrás seguirlos por la señal de Televisa.

    • México vs. Gran Bretaña – 6 de marzo – 12:00 pm del Centro por Canal 9
    • Brasil vs. México – 8 de marzo – 6:00pm del Centro por Canal 9
    • México vs. Estados Unidos – 9 de marzo - 6:00pm del Centro por Canal 9
    • Italia vs. México – 11 de marzo - 5:00pm del Centro por Canal 9
    • Final del Clásico Mundial – 17 de marzo - 6:00pm del Centro por Canal 9
    Relacionados:
    Clásico Mundial de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX