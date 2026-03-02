Clásico Mundial de Beisbol Clásico Mundial de Béisbol 2026: Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana La novena mexicana estará en pie de lucha en busca de mejorar el histórico tercer lugar en el magno certamen.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina donde México y la ilusión vuelve a llegar a México de cara al gran certamen del Rey de los Deportes, en donde el conjunto mexicano intentará mejorar el tercer lugar de la edición pasada.

En el torneo participan 20 selecciones divididas en cuatro grupos que jugarán en cuatro sedes.

El Grupo A está conformado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

En el B se encuentra; E stados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

El Grupo C se ubican; Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei.

Y en el grupo D esta conformado por; Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

LOS PARTIDOS DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL QUE PUEDES SEGUIR POR TELEVISA

El Clásico Mundial de Beisbol del 2026 se disputará del 5 al 17 de marzo y estos partidos podrás seguirlos por la señal de Televisa.