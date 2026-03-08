    Clásico Mundial de Beisbol

    ¡El amuleto de la ‘suerte’ de Randy Arozarena!

    Randy Arozarena llegó al diamante en Houston con sus botas de la suerte y vaya que le funcionaron en el partido ante Brasil.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El amuleto de la ‘suerte’ de Randy Arozarena!

    A raíz de la naturalización y gran cariño que tiene Randy Arozarena por México comenzó a utilizar unas botas previo al arranque de los partidos, como un amuleto de la suerte y le funcionó.

    De jugar en la Liga Mexicana ahora brilla con intensidad en las Grandes Ligas con Seattle Mariners. El camino no fue nada fácil, pero el trabajo día a día lo ha llevado a ser referente en el mejor beisbol del mundo y con la novena mexicana se ha ganado un lugar en el lineup.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    México derrota a Brasil en seis entradas en el Clásico Mundial de Beisbol
    1 mins

    México derrota a Brasil en seis entradas en el Clásico Mundial de Beisbol

    Más Deportes
    Resumen | México aplica knockout a Brasil y va por el liderato ante Estados Unidos
    2:59

    Resumen | México aplica knockout a Brasil y va por el liderato ante Estados Unidos

    Más Deportes
    Brasil vs. México EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: Segundo triunfo mexicano
    66 Historias
    Liveblog

    Brasil vs. México EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol: Segundo triunfo mexicano

    Más Deportes
    Resumen | México arranca con el pie derecho y derrota Gran Bretaña
    2:53

    Resumen | México arranca con el pie derecho y derrota Gran Bretaña

    Más Deportes
    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol
    1:17

    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol

    Más Deportes
    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    México derrota a Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    México vs. Gran Bretaña EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    44 Historias
    Liveblog

    México vs. Gran Bretaña EN VIVO por el Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol 2026

    Más Deportes
    ¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol!
    1 mins

    ¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol!

    Más Deportes
    Las grandes figuras que disputarán el Clásico Mundial 2026
    1:28

    Las grandes figuras que disputarán el Clásico Mundial 2026

    Más Deportes

    Este día, en el partido ante Brasil, Randy Arozarena llegó al diamante con sus tradicionales botas y su franela de México. “Cuando me las pongo, siento que puedo hacer cualquier cosa”, señaló el jardinero de México.

    Randy Arozarena, nació en Pinar del Río, Cuba y llegó a México tras escapar de la isla. Su primer equipo fueron los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana, después los Toros de Tijuana y los Mayos de Navojoa.

    Posteriormente llegó a las Grandes Ligas con St. Louis Cardinals donde tuvo muy pocas oportunidades, después llegó a Tampa Bay Rays y actualmente con Mariners.

    En parte de este camino sus botas lo han ido acompañando. Hoy en dos turnos al bate sumó dos carreras, con un doblete.

    Relacionados:
    Clásico Mundial de BeisbolRandy ArozarenaMLB

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX