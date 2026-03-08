¡El amuleto de la ‘suerte’ de Randy Arozarena!
Randy Arozarena llegó al diamante en Houston con sus botas de la suerte y vaya que le funcionaron en el partido ante Brasil.
A raíz de la naturalización y gran cariño que tiene Randy Arozarena por México comenzó a utilizar unas botas previo al arranque de los partidos, como un amuleto de la suerte y le funcionó.
De jugar en la Liga Mexicana ahora brilla con intensidad en las Grandes Ligas con Seattle Mariners. El camino no fue nada fácil, pero el trabajo día a día lo ha llevado a ser referente en el mejor beisbol del mundo y con la novena mexicana se ha ganado un lugar en el lineup.
Este día, en el partido ante Brasil, Randy Arozarena llegó al diamante con sus tradicionales botas y su franela de México. “Cuando me las pongo, siento que puedo hacer cualquier cosa”, señaló el jardinero de México.
Randy Arozarena, nació en Pinar del Río, Cuba y llegó a México tras escapar de la isla. Su primer equipo fueron los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana, después los Toros de Tijuana y los Mayos de Navojoa.
Posteriormente llegó a las Grandes Ligas con St. Louis Cardinals donde tuvo muy pocas oportunidades, después llegó a Tampa Bay Rays y actualmente con Mariners.
En parte de este camino sus botas lo han ido acompañando. Hoy en dos turnos al bate sumó dos carreras, con un doblete.