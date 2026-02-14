    Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla en el slalom gigante?

    La mexicana Sarah Schleper tendrá su segunda y última competencia del esquí alpino de Milano Cortina 2026 este domingo en el slalom gigante. Son los séptimos Juegos Olímpicos de la veterana.

    Por:Ricardo Otero
    Video Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: historia pura en los Juegos Olímpicos

    Sarah Schleper tendrá su segunda y última prueba de Milano Cortina 2026 cuando salga a la pista del slalom gigante este domingo 15 de febrero, en el Día 9 de competencias.

    La mexicana terminará así la participación de sus séptimos Juegos Olímpicos, un récord absoluto para el esquí alpino de la magna justa del deporte invernal.

    El pasado jueves, Schleper compitió en el Súper-G, donde terminó en la posición 26 de una accidentada carrera que vio 17 abandonos, incluidas varias de las más serias aspirantes a las medallas.

    Y este sábado, su hijo Lasse Gaxiola compitió en el slalom gigante masculino. Con eso, Sarah y Lasse se convirtieron en la primera dupla madre e hijo que participa en la misma edición de los Juegos Olímpicos de invierno.

    Video Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G

    ¿A qué hora compite Sarah Schleper y dónde verla?

    El slalom gigante consiste de dos descensos y la clasificación dependerá del tiempo acumulado entre ambos. El primero será a partir de las 3:00 am de este domingo.

    La mexicana tendrá su segunda oportunidad a partir de las 6:30 am.

    La competencia completa podrás verla en vivo y gratis a través de ViX.

