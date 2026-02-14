    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026

    Maren Kirkeeide completa espectacular último tramo para llevarse el sprint de 7.5 km en el biatlón femenil.

    Por:Fernando Vázquez
    Francia ha tenido alegrías en el biatlón de Milano Cortina 2026, que vive su octavo día de competencias oficiales, pero ahora, Noruega recupera la felicidad en la prueba.

    Maren Kikeeide del país nórdico, se adjudicó la prueba sprint de los 7.5 kilómetros al llegar a la meta en un tiempo de 20:40.8.

    Un cierre espectacular le permitió a la noruega elevarse a lo más alto de un podio que fue completado con dos francesas, Oceane Michelon con la plata y Lou Jeanmonnot con el bronce.

    La Antholz-Anterselva Biathlon Arena vibró con una prueba que pasó por nieve húmeda y bastante viento y que también tuvo a atletas decepcionadas.

    La también francesa Julia Simon no pudo quedarse con una tercera medalla de oro, mientras que favoritas como Preuss de Alemania y Öberg de Suecia también quedaron fuera del podio.

    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno