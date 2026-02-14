Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena
La mexicana Sarah Schleper tendrá su segunda competencia de Milano Cortina 2026, en el slalom gigante del esquí alpino. Revisa los eventos más importantes del Día 9 de competencias.
Sarah Schleper saldrá nuevamente a competir en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, ahora en el slalom gigante, en el Día 9 de competencias, el 15 de febrero.
Entramos de lleno a la segunda mitad del calendario de eventos de estos Juegos Olímpicos de invierno.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí alpino
Slalom gigante femenino (participa Sarah Schleper)
🇲🇽 3:00 am: Carrera 1
🥇🇲🇽 6:30 am: Carrera 2
Biatlón
🥇 04:15 am: Persecución 12.5 km masculino
🥇 07:45 am: Persecución 10 km (F)
Esquí acrobático
🥇 04:46 am: Moguls dobles masculino, finales
Esquí de fondo
🥇 05:00 am: Relevo 4 x 7.5 km masculino
Snowboard
🥇 07:35: Snowboard cross por equipos mixtos
Patinaje de velocidad
🥇 10:03 am: 500 m femenino
Skeleton
🥇 11:00 am: Equipos mixtos
Salto de esquí
🥇 12:57 pm: Trampolín largo individual femenino, ronda final
Curling
Round robin masculino
2:05 am
Estados Unidos vs. Suecia
Alemania vs. Gran Bretaña
Noruega vs. Italia
12:05 pm
China vs. Canadá
Noruega vs. Estados Unidos
Italia vs. Chequia
Gran Bretaña vs. Suiza
Round robin femenino
7:05 am
Japón vs. Corea del Sur
Dinamarca vs. Italia
Gran Bretaña vs. Suecia
Estados Unidos vs. China
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar masculino
5:10 am: Suiza vs. Chequia - Grupo A
9:40 am: Canadá vs. Francia - Grupo A
12:10 pm: Dinamarca vs. Letonia - Grupo C
2:10 pm: Estados Unidos vs. Alemania - Grupo C