Milano Cortina 2026 Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena La mexicana Sarah Schleper tendrá su segunda competencia de Milano Cortina 2026, en el slalom gigante del esquí alpino. Revisa los eventos más importantes del Día 9 de competencias.

Sarah Schleper saldrá nuevamente a competir en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, ahora en el slalom gigante, en el Día 9 de competencias, el 15 de febrero.

Entramos de lleno a la segunda mitad del calendario de eventos de estos Juegos Olímpicos de invierno.

Esquí alpino



Slalom gigante femenino (participa Sarah Schleper)

🇲🇽 3:00 am: Carrera 1

🥇🇲🇽 6:30 am: Carrera 2

Biatlón



🥇 04:15 am: Persecución 12.5 km masculino

🥇 07:45 am: Persecución 10 km (F)

Esquí acrobático



🥇 04:46 am: Moguls dobles masculino, finales

Esquí de fondo



🥇 05:00 am: Relevo 4 x 7.5 km masculino

Snowboard



🥇 07:35: Snowboard cross por equipos mixtos

Patinaje de velocidad



🥇 10:03 am: 500 m femenino

Skeleton



🥇 11:00 am: Equipos mixtos

Salto de esquí



🥇 12:57 pm: Trampolín largo individual femenino, ronda final

Curling



Round robin masculino

2:05 am

Estados Unidos vs. Suecia

Alemania vs. Gran Bretaña

Noruega vs. Italia

12:05 pm

China vs. Canadá

Noruega vs. Estados Unidos

Italia vs. Chequia

Gran Bretaña vs. Suiza

Round robin femenino

7:05 am

Japón vs. Corea del Sur

Dinamarca vs. Italia

Gran Bretaña vs. Suecia

Estados Unidos vs. China

Hockey sobre hielo