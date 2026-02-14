    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: domingo 15 de febrero, Sarah Schleper vuelve a escena

    La mexicana Sarah Schleper tendrá su segunda competencia de Milano Cortina 2026, en el slalom gigante del esquí alpino. Revisa los eventos más importantes del Día 9 de competencias.

    Por:Ricardo Otero
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Sarah Schleper saldrá nuevamente a competir en el esquí alpino de Milano Cortina 2026, ahora en el slalom gigante, en el Día 9 de competencias, el 15 de febrero.

    Entramos de lleno a la segunda mitad del calendario de eventos de estos Juegos Olímpicos de invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Esquí alpino


    Slalom gigante femenino (participa Sarah Schleper)
    🇲🇽 3:00 am: Carrera 1
    🥇🇲🇽 6:30 am: Carrera 2

    Biatlón


    🥇 04:15 am: Persecución 12.5 km masculino
    🥇 07:45 am: Persecución 10 km (F)

    Esquí acrobático


    🥇 04:46 am: Moguls dobles masculino, finales

    Esquí de fondo


    🥇 05:00 am: Relevo 4 x 7.5 km masculino

    Snowboard


    🥇 07:35: Snowboard cross por equipos mixtos

    Patinaje de velocidad


    🥇 10:03 am: 500 m femenino

    Skeleton


    🥇 11:00 am: Equipos mixtos

    Salto de esquí


    🥇 12:57 pm: Trampolín largo individual femenino, ronda final

    Curling


    Round robin masculino
    2:05 am
    Estados Unidos vs. Suecia
    Alemania vs. Gran Bretaña
    Noruega vs. Italia
    12:05 pm
    China vs. Canadá
    Noruega vs. Estados Unidos
    Italia vs. Chequia
    Gran Bretaña vs. Suiza

    Round robin femenino
    7:05 am
    Japón vs. Corea del Sur
    Dinamarca vs. Italia
    Gran Bretaña vs. Suecia
    Estados Unidos vs. China

    Hockey sobre hielo

    Ronda preliminar masculino
    5:10 am: Suiza vs. Chequia - Grupo A
    9:40 am: Canadá vs. Francia - Grupo A
    12:10 pm: Dinamarca vs. Letonia - Grupo C
    2:10 pm: Estados Unidos vs. Alemania - Grupo C

