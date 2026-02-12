    Milano Cortina 2026

    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles

    La mexicana Sarah Schleper concluyó en el lugar 26 su primera competencia de Milano-Cortina 2026, en un Súper-G que provocó la salida de 17 esquiadoras, incluyendo a grandes favoritas.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Sarah Schleper en el Súper-G (esquí alpino) Resumen YT

    La esquiadora mexicana Sarah Schleper ya puede presumir que ha participado en siete Juegos Olímpicos de invierno, tras participar en el Súper-G del esquí alpino de Milano-Cortina 2026.

    Schleper fue la última de 43 competidoras en tomar salida en el Centro de Esquí Alpino Tozane, cuya pista tuvo momentos de alto grado de dificultad por las condiciones del clima y que obligó el retiro de casi una veintena de competidoras, algunas de ellas aspirantes a medalla.

    La mexicana pudo mantener el control en su recorrido, pese a despistes en la segunda mitad que la pusieron en riesgo de no poder entrar en todas las puertas.

    Sarah Schleper finalmente cruzó la meta con tiempo de 1:31.37, para terminar en el lugar 26 general.

    Sarah volverá para el slalom gigante el próximo domingo, con sus dos descensos programados a las 3:00 y 6:30 am, tiempo del centro de México.

    Una competencia accidentada en el Súper-G

    La pista del Súper-G de Tozane se puso difícil. De las primeras 10 esquiadoras, cinco no pudieron terminar la competencia, incluidas las favoritas Sophia Goggia (Italia), Emma Aircher (Alemania) y Ester Ledecka (Chequia).

    Video ¡Imposible! La pista que enfrenta Sarah Schleper ya ocasionó frustración

    Poco después, la caída de nieve en el área de la salida hizo más difícil la visibilidad.

    En total, 17 competidoras sufrieron despistes que no les permitieron terminar, pero el momento de más drama ocurrió cuando Breezy Johnson, la medallista de oro en el descenso (downhill) salió de pista y chocó con la red de seguridad.

    Afortunadamente, Johnson pudo ponerse de pie para descartar alguna lesión severa.

    Video Breezy Johnson queda fuera tras dura caída en el Súper-G

    El oro del Súper-G fue para Federica Brignone

    La italiana Federica Brignone fue la que completó el descenso más rápido con tiempo de 1:23.41 para colgarse la medalla de oro.

    Es la cuarta medalla olímpica para la veterana italiana, pero finalmente pudo ser una de oro y escuchar el himno de Italia en el podio.

    La plata fue para Romane Miradoli, de Francia, con 1:23.82, mientras que la austriaca Cornelia Huetter se llevó el bronce con 1:23.93.

    Video La italiana Federica Brignone conquista su cuarta medalla olímpica, pero por primera vez gana el oro.

