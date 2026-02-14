Milano Cortina 2026 Australia suma un nuevo oro en los moguls dobles con Jakara Anthony Jakara Anthony es la reina de los moguls dobles en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026 y le da a Australia un inédito tercer oro en unos Juegos Olímpicos de invierno.

Video Jakara Anthony le da el tercer oro a Australia de Milano Cortina 2026

Para ser un país que apenas conoce la nieve, la cosecha de Australia en Milano Cortina 2026 de tres medallas de oro ya es histórica, ahora gracias a Jakara Anthony, quien se impuso en los moguls dobles del esquí acrobático.

PUBLICIDAD

La australiana derrotó a la estadounidense Jaelin Kauf en la Gran Final por 20-15, mientras que otra norteamericana, Elizabeth Lemley, venció por un apretado 18-17 a la francesa Perrine Lafont en el duelo por el bronce.

Anthony cruzó la meta antes que Kauf, pero tuvo que esperar por el veredicto de los jueces para evaluar si sus suertes fueron mejor ejecutadas que las de su rival.

Jakara Anthony es la nueva campeona de los moguls dobles. Imagen Getty Images

Antes de Milano Cortina 2026, Australia tenía cinco medallas de oro acumuladas en los Juegos Olímpicos de invierno, con máximos históricos de dos en Salt Lake City 2022 y Vancouver 2010.

Australia ve muy poca nieve, con aproximadamente el 0.5% de su territorio cubierto durante su invierno, que ocurre de junio a septiembre. Pese a eso, han logrado desarrollar atletas de élite en esquí acrobático y snowboard.

Es el segundo oro australiano en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026, luego del de Cooper Woods en los moguls masculinos.