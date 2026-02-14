    Milano Cortina 2026

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa

    El curling de Milano Cortina 2026 vivió un momento de tensión por acusaciones de trampa entre Canadá y Suecia, donde hubo un altercado verbal entre jugadores.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Video Canadá y Suecia se fueron a los gritos en el curling masculino

    ¿Quién dice que el curling es un deporte tranquilo? La tensión del duelo del torneo masculino de Milano Cortina 2026 entre Suecia y Canadá se rompió con un pleito verbal entre los jugadores cuando se aproximaban los momentos decisivos.

    Tan pronto Suecia sumó dos puntos al final de la novena y penúltima entrada para acercarse 7-6, los jugadores se hicieron de gritos entre acusaciones de trampa de los nórdicos a los canadienses.

    La escena no fue gratuita. Desde las primeras entradas del partido, Suecia solicitó una mayor vigilancia a los árbitros al acusar a Canadá de supuestos toques ilegales de la piedra, pero los norteamericanos pidieron que también se observaran los lanzamientos escandinavos.

    La tensión escaló al grado que al terminar el penúltimo end, el sueco Oskar Eriksson acusó a Marc Kennedy de tocar la piedra y este último le respondió con un sonoro “fuck off” (“vete a la mierda”).

    “Te enseñaré el video después del partido”, le contestó Eriksson. Todo el diálogo fue en perfecto inglés.

    “Vete a la mierda. No lo he hecho ni una vez”, respondió Kennedy.

    El conflicto no fue más allá del cruce de palabras entre los dos curlers, pero el último end se jugó bajo extrema tensión.

    Canadá finalmente se impuso 8-6.

    World Curling aseguró, a través de un comunicado y tras la estricta revisión de los oficiales, que no se hallaron violaciones al reglamento durante el partido.

    Las piedras están equipadas con sensores y una tira magnética en el hielo, que encienden una luz roja si el contacto con la piedra persiste tras la hog line, por lo que sería casi automático el señalamiento de una infracción.

