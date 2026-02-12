    Milano Cortina 2026

    Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno

    Schleper obtuvo una participación sin precedentes al convertirse en la primera atleta que más veces ha competido en Juegos Olímpicos de Invierno, con siete ediciones.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Imposible! La pista que enfrenta Sarah Schleper ya ocasionó frustración


    Sarah Schleper debutó en Milano Cortina 2026 en la prueba del Super-G femenino, lo que significa una participación sin precedentes para el movimiento olímpico, pues se convirtió en la primera atleta que más veces ha competido en Juegos Olímpicos de Invierno, con siete ediciones.

    PUBLICIDAD

    El Centro de Esquí Alpino de Tofane fue el escenario donde Schleper se consolidó como leyenda. Sin tenerle que demostrar nada a nadie, la veterana de 46 años realizó su descenso siendo la última de 43 esquiadoras, de las cuales 17 abandonaron por las malas condiciones climáticas que azotaron la prueba, o bien no pudieron completarla.

    Finalmente se ganó un sitio permanente en la historia del deporte mexicano al alcanzar el lugar 26 con un tiempo de 1:31.37.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026
    2 mins

    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles
    2 mins

    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción
    13 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!
    2 mins

    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Allan Corona y cuándo compite en Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿Quién es Allan Corona y cuándo compite en Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva
    1 mins

    Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    La travesía olímpica de Sarah Schleper


    Con Milano Cortina 2026, Sarah Schleper suma tres participaciones olímpicas invernales como mexicana al sumarse Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

    Antes de ello, representó a Estados Unidos en cuatro ocasiones: Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010.

    Luego de esta edición, Schleper decidió ausentarse de la alta competencia. En ese trayecto, llegó a su vida Federico Gaxiola, entrenador de esquí alpino mexicano.

    Tras casarse con él, obtuvo la nacionalidad mexicana, lo que la motivó a representar a su nueva patria en la edición surcoreana.

    Fue en Vancouver 2010 donde obtuvo el mejor resultado en su carrera: un 10° lugar en eslalon en Turín 2006, lo que la consolidó entre las diez mejores esquiadoras alpinas del orbe.

    Con su lugar 26 logrado este jueves, amarró lo que es el mejor resultado de su carrera representando a México hasta ahora.

    Y es que volverá para el slalom gigante el próximo domingo, con sus dos descensos programados a las 3:00 y 6:30 am, tiempo del centro de México.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno