Milano Cortina 2026 Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno Schleper obtuvo una participación sin precedentes al convertirse en la primera atleta que más veces ha competido en Juegos Olímpicos de Invierno, con siete ediciones.



Sarah Schleper debutó en Milano Cortina 2026 en la prueba del Super-G femenino, lo que significa una participación sin precedentes para el movimiento olímpico, pues se convirtió en la primera atleta que más veces ha competido en Juegos Olímpicos de Invierno, con siete ediciones.

El Centro de Esquí Alpino de Tofane fue el escenario donde Schleper se consolidó como leyenda. Sin tenerle que demostrar nada a nadie, la veterana de 46 años realizó su descenso siendo la última de 43 esquiadoras, de las cuales 17 abandonaron por las malas condiciones climáticas que azotaron la prueba, o bien no pudieron completarla.

Finalmente se ganó un sitio permanente en la historia del deporte mexicano al alcanzar el lugar 26 con un tiempo de 1:31.37.

La travesía olímpica de Sarah Schleper



Con Milano Cortina 2026, Sarah Schleper suma tres participaciones olímpicas invernales como mexicana al sumarse Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Antes de ello, representó a Estados Unidos en cuatro ocasiones: Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010.

Luego de esta edición, Schleper decidió ausentarse de la alta competencia. En ese trayecto, llegó a su vida Federico Gaxiola, entrenador de esquí alpino mexicano.

Tras casarse con él, obtuvo la nacionalidad mexicana, lo que la motivó a representar a su nueva patria en la edición surcoreana.

Fue en Vancouver 2010 donde obtuvo el mejor resultado en su carrera: un 10° lugar en eslalon en Turín 2006, lo que la consolidó entre las diez mejores esquiadoras alpinas del orbe.

Con su lugar 26 logrado este jueves, amarró lo que es el mejor resultado de su carrera representando a México hasta ahora.

Y es que volverá para el slalom gigante el próximo domingo, con sus dos descensos programados a las 3:00 y 6:30 am, tiempo del centro de México.