Milano Cortina 2026 Brasil tiene la primera medalla para Latinoamérica en la historia de Juegos Olímpicos de Invierno ¡Esto es histórico! Un país de América Latina entra por primera vez al medallero en toda la historia de la magna justa invernal.

Video Guarda este momento: la primera medalla en la historia para Latinoamérica en Invierno

Lucas Pinheiro Brathen, el primer nombre que Latinoamérica pone en un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, todo en un día que pasará a los libros en Milano Cortina 2026.

Brasil se convierte en el primer y único país hasta el momento en ingresar a un podio en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, esto después de la prueba del slalom gigante varonil dentro del esquí alpino.

Lucas Pinheiro se impuso con autoridad a los competidores suizos para ganar una prueba histórica y en donde su nombre está ya en los libros del olimpismo con dos descensos espectaculares.

Desde la primera carrera, Lucas Pinheiro dominó la competencia e impuso condiciones para anticipar lo que sería una medalla de oro histórica.

Ya en la segunda carrera, a pesar de un inicio difícil, Pinheiro pudo avanzar con comodidad rumbo a su destino con el oro, para hacer también que, por primera vez en invierno, el Himno Nacional do Brasil suene.