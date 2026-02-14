    Milano Cortina 2026

    Brasil tiene la primera medalla para Latinoamérica en la historia de Juegos Olímpicos de Invierno

    ¡Esto es histórico! Un país de América Latina entra por primera vez al medallero en toda la historia de la magna justa invernal.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Guarda este momento: la primera medalla en la historia para Latinoamérica en Invierno

    Lucas Pinheiro Brathen, el primer nombre que Latinoamérica pone en un podio en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, todo en un día que pasará a los libros en Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Noruega aprovecha accidentes de Ebba Anderson para llevarse el oro
    2 mins

    Noruega aprovecha accidentes de Ebba Anderson para llevarse el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Australia suma un nuevo oro en los moguls dobles con Jakara Anthony
    1 mins

    Australia suma un nuevo oro en los moguls dobles con Jakara Anthony

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno
    2 mins

    Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos
    1 mins

    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Latinoamérica acaricia su primera medalla
    9 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Latinoamérica acaricia su primera medalla

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Matt Weston impone récord de pista y se cuelga el oro en skeleton
    1 mins

    Matt Weston impone récord de pista y se cuelga el oro en skeleton

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡¿Pero qué pasó?! Ilia Malinin falla en el patinaje artístico y Mikhail Shaidorov se lleva el oro
    2 mins

    ¡¿Pero qué pasó?! Ilia Malinin falla en el patinaje artístico y Mikhail Shaidorov se lleva el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Voló en la pista! Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Voló en la pista! Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom gigante de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom gigante de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Brasil se convierte en el primer y único país hasta el momento en ingresar a un podio en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, esto después de la prueba del slalom gigante varonil dentro del esquí alpino.

    Lucas Pinheiro se impuso con autoridad a los competidores suizos para ganar una prueba histórica y en donde su nombre está ya en los libros del olimpismo con dos descensos espectaculares.

    Desde la primera carrera, Lucas Pinheiro dominó la competencia e impuso condiciones para anticipar lo que sería una medalla de oro histórica.

    Ya en la segunda carrera, a pesar de un inicio difícil, Pinheiro pudo avanzar con comodidad rumbo a su destino con el oro, para hacer también que, por primera vez en invierno, el Himno Nacional do Brasil suene.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno