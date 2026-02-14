    Milano Cortina 2026

    Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro

    Con el oro obtenido en el skeleton femenil, Janine Flock evitó lo que hubiera sido el primer 1-2-3 en la historia de este deporte en los Juegos Olímpicos.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Janine Flock le arrebata el oro a las alemanas en skeleton

    Con el oro conseguido en el skeleton femenino, en el octavo día de actividades de Milano Cortina 2026, la austriaca Janine Flock pudo romper la presión que tenía en sus espaldas al evitar un podio repleto de alemanas.

    PUBLICIDAD

    Antes de la última carrera de Flock, Alemania se adjudicaba el oro, la plata y el bronce debido a las explosivas bajadas de Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer y Hannah Neise, quienes cronometraron 3:49.32, 3:49.46 y 3:50.17 minutos, respectivamente.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa
    1 mins

    'Vete a la mi*rd*': tensión en el curling en duelo entre Canadá y Suecia por acusaciones de trampa

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad
    2 mins

    Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Noruega retoma la sonrisa en el biatlón femenil de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿Quién es Lucas Pinheiro? El brasileño de la primera medalla para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno
    2 mins

    ¿Quién es Lucas Pinheiro? El brasileño de la primera medalla para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Brasil tiene la primera medalla para Latinoamérica en la historia de Juegos Olímpicos de Invierno
    1 mins

    Brasil tiene la primera medalla para Latinoamérica en la historia de Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Noruega aprovecha accidentes de Ebba Anderson para llevarse el oro
    2 mins

    Noruega aprovecha accidentes de Ebba Anderson para llevarse el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Australia suma un nuevo oro en los moguls dobles con Jakara Anthony
    1 mins

    Australia suma un nuevo oro en los moguls dobles con Jakara Anthony

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno
    2 mins

    Es oficial: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son la primera dupla madre-hijo en JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos
    1 mins

    Lasse Gaxiola queda eliminado en su histórica primera carrera en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Récord Olímpico en patinaje de velocidad
    12 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy sábado 14 de febrero: Récord Olímpico en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Janine Flock tenía que hacer una carrera impecable si es que quería arrebatar uno de los metales.

    La austriaca tuvo un buen impulso de salida al inicio del circuito, pero la austriaca se mostró lenta por 5 centésimas a comparación del tiempo establecido por Kreher.

    Sin embargo, supo aprovechar las curvas y rectas del Centro de Deslizamiento de Cortina para encontrar mayor rapidez en su descenso y alcanzó una velocidad de 124.91 km/h, suficiente para llegar a la línea de meta en primera posición.

    Flock acumuló tiempo acumulado de 3:49.02 en sus cuatro carreras.

    <b>Janine Flock</b> (centro) fue escoltada por tres alemanas en la clasificación final.
    Janine Flock (centro) fue escoltada por tres alemanas en la clasificación final.
    Imagen Getty Images

    De esta manera, rompió lo que hubiera sido el primer 1-2-3 en la historia del skeleton, en cualquier rama, desde que formó parte del calendario olímpico por primera vez en Salt Lake City 2002.

    Flock consigue la primera medalla para Austria en la rama femenil y apenas la segunda en el medallero del skeleton, cuando Martín Rettl obtuvo el metal plateado la rama varonil, en 2002.

    Por su parte, la alemana Hannah Neise trató de buscar el bicampeonato tras su oro en Beijing 2022; hoy, en Milano Cortina 2026, se tuvo que conformar con el bronce.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos