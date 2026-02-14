Milano Cortina 2026 Janine Flock evita barrida alemana en skeleton y les arrebata el oro Con el oro obtenido en el skeleton femenil, Janine Flock evitó lo que hubiera sido el primer 1-2-3 en la historia de este deporte en los Juegos Olímpicos.



Con el oro conseguido en el skeleton femenino, en el octavo día de actividades de Milano Cortina 2026, la austriaca Janine Flock pudo romper la presión que tenía en sus espaldas al evitar un podio repleto de alemanas.

Antes de la última carrera de Flock, Alemania se adjudicaba el oro, la plata y el bronce debido a las explosivas bajadas de Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer y Hannah Neise, quienes cronometraron 3:49.32, 3:49.46 y 3:50.17 minutos, respectivamente.

Janine Flock tenía que hacer una carrera impecable si es que quería arrebatar uno de los metales.

La austriaca tuvo un buen impulso de salida al inicio del circuito, pero la austriaca se mostró lenta por 5 centésimas a comparación del tiempo establecido por Kreher.

Sin embargo, supo aprovechar las curvas y rectas del Centro de Deslizamiento de Cortina para encontrar mayor rapidez en su descenso y alcanzó una velocidad de 124.91 km/h, suficiente para llegar a la línea de meta en primera posición.

Flock acumuló tiempo acumulado de 3:49.02 en sus cuatro carreras.

Janine Flock (centro) fue escoltada por tres alemanas en la clasificación final. Imagen Getty Images

De esta manera, rompió lo que hubiera sido el primer 1-2-3 en la historia del skeleton, en cualquier rama, desde que formó parte del calendario olímpico por primera vez en Salt Lake City 2002.

Flock consigue la primera medalla para Austria en la rama femenil y apenas la segunda en el medallero del skeleton, cuando Martín Rettl obtuvo el metal plateado la rama varonil, en 2002.

Por su parte, la alemana Hannah Neise trató de buscar el bicampeonato tras su oro en Beijing 2022; hoy, en Milano Cortina 2026, se tuvo que conformar con el bronce.