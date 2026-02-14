Juegos Olímpicos ¿Quién es Lucas Pinheiro? El brasileño de la primera medalla para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno Lucas Pinheiro, con nacionalidad noruega y brasileña, hizo historia en Milano Cortina 2026 al ser el primer latinoamericano en subirse al podio en 102 de citas olímpicas invernales.



Milano Cortina 2026 será recordada como la edición donde Latinoamérica consiguió la primera medalla en 102 años de historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, con el brasileño Lucas Pinheiro Braathen como el encargado de escribir esta página histórica y en una competencia donde también hubo mexicano en acción con Lasse Gaxiola.

Pinheiro se colgó el oro en la prueba del slalom gigante del esquí alpino, cuando con un tiempo de 2:25.00 destronó a Marco Odermatt, oro en Beijing 2022 y considerado como la máxima figura del deporte helvético antes de la retirada del tenista Roger Federer.

Su historia está marcada por una combinación cultural y deportiva entre Brasil y Noruega, lo que resultó esencial para convertirse, a los 26 años, en la máxima figura para Latinoamérica en deportes de invierno.

¿QUIÉN ES LUCAS PINHEIRO, GANADOR DE LA PRIMERA MEDALLA PARA LATINOAMÉRICA EN LA HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO?



Lucas nació en Oslo, Noruega. En su cuerpo corre la sangre noruega y brasileña, pues sus padres son Bjørn Braathen y Alessandra Pinheiro de Castro, quienes se divorciaron cuando él tenía tres años.

Por momentos pasaba su vida tanto en el país europeo como en el país amazónico. Debido a ello, aprendió a hablar el portugués y el noruego.

Desde niño tuvo que elegir entre el esquí o el futbol. Finalmente, por influencia de su padre, se decidió por probar suerte en la nieve.

Fue parte del equipo Bærums SK y a los 20 años acaparó los reflectores cuando, en la temporada 2020/2021 de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Sölden, Austria, ganó la presea dorada del slalom gigante.

En 2022 también subió a lo más alto del podio en el slalom gigante del circuito de Lauberhorn en Wengen, Suiza.

Beijing 2022 significó su debut como atleta olímpico representante de Noruega, aunque le fue mal al no terminar ninguno de sus descensos en el slalom y slalom gigante.

Por problemas con la federación noruega, Pinheiro le dio una pausa a su carrera en 2023, hasta que un año después prefirió vestir los colores de su patria materna en las próximas competencias.

Entre sus resultados más destacados se encuentra el primer puesto de la Copa del Mundo de Levi, Finlandia al haber realizado un descenso de 1:50.72 en el slalom, el 16 de noviembre de 2025.

Este resultado es memorable para Pinheiro, pues por primera vez en la historia, el himno de Brasil retumbó en una Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Y ahora, por primera vez en la historia olímpica, el himno de Brasil se manifestó en el Centro de Esquí Stelvio gracias a Lucas Pinheiro, lo que representa también un hito para todos los países latinoamericanos.