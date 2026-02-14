Milano Cortina 2026 Jordan Stolz es doble medallista de oro con dos récords olímpicos en patinaje de velocidad Jordan Stolz y Jenning de Boo vivieron un deja vú en Milano Cortina 2026, pues ambos ganaron el oro y la plata, respectivamente, en los 500 y 1000 metros del patinaje de velocidad.

Video Segundo oro y segundo récord olímpico para Jordan Stolz

Jordan Stolz dejó en claro porqué es es el hombre más rápido en Milano Cortina 2026 al proclamarse bicampeón en los 500 metros de patinaje de velocidad.

Y es que el estadounidense lo hizo al imponer récord olímpico con un tiempo de 33.77 segundos, panorama similar a lo que vivió hace unos días en la prueba de los 1000 metros, donde también se subió a lo más alto del podio con récord olímpico incluido.

Para hacerlo tuvo que salir por fuera junto con el neerlandés Jenning de Boo en el par 13. La carrera de ambos se notó bastante pareja durante todo el recorrido.

Sin embargo, una aceleración explosiva en los metros finales fue lo que marcó la diferencia para el estadounidense, quien llegó a la meta apenas separado de de Boo, quien detuvo el cronómetro en 33.88.

Ambos vivieron un deja vú, pues se volvieron a ver las caras en el podio luego de que el neerlandés también fuera segundo lugar en la prueba de los 1000 metros días antes.

El tercer peldaño del podio fue para Laurent Dubreuil, de Canadá, quien largó por dentro en el par 10 junto con el estadounidense Cooper McLeod.

Con todo y salida en falso, Dubreuil realizó una carrera explosiva, con una ventaja notable de principio a fin. En el último tramo del recorrido incrementó su velocidad y obtuvo un tiempo de 34.90.

Jordan Stolz ha fijado dos récords olímpicos en Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

Sin oportunidades para Tingyu Gao

Uno de los favoritos para repetir el oro fue el chino Tingyu Gao, bronce en Pyeongchang 2018 y quien como local había ganado el primer puesto de la competición en Beijing 2022 con el récord olímpico de 34.32 segundos.

Para esta oportunidad, su marca fue superada en dos ocasiones; la primera de ellas por parte de Laurent Dubreuil y la segunda, por Stolz.

Sus ilusiones de repetir resultado y defender su récord quedaron disueltas en el Estadio de Patinaje de cuando el oriental no hizo una buena carrera en el par 12 al quedar séptimo con un tiempo de 34.47.