    Noruega aprovecha accidentes de Ebba Anderson para llevarse el oro

    Dos caídas y un esquí roto de Ebba Anderson rezagaron al relevo de Suecia en el esquí de fondo 4 x 7.5 km y Noruega se colgó el oro en Milano Cortina 2026.

    Video Noruega conquista el oro en relevos femeninos de esquí de fondo

    Momentos inesperados se vivieron en el octavo día de actividades de Milano Cortina 2026 cuando el equipo de Noruega se colgó el oro en el relevo 4 x 7.5 km femenino del esquí de fondo con un tiempo de 1:15:44.8, tras dos caídas y un rompimiento de uno de los esquís de la sueca Ebba Andersson durante su recorrido como relevo dos.

    Desde el relevo uno hecho en el kilómetro 7.5, Suecia dominó y Andersson se separó por momentos de la noruega Astrid Oeyre Slind y la finlandesa Kerttu Skanen, sus más cercanas perseguidoras.

    Pero una caída de Andersson la dejó fuera del liderato y se rezagó al tercero. El dramatismo creció aún más en el Estadio Tesero cuando un kilómetro antes de terminar su recorrido, Anderson se cayó por un desnivel en la nieve y el esquí derecho se le rompió.

    Video Suecia deja ir el oro por lamentable incidente con los esquíes

    Metros después, uno de sus equiperos le dio un nuevo esquí, pero la demora por su caída la llevó a ocupar el puesto ocho al momento de hacer el relevo con su compatriota Frida Karlsson.

    Desde ese momento y hasta el final de la carrera, Noruega, de la mano de Karoline Simpson-Larsen y su última relevista, Heidi Weng, no volvió a ceder el liderato y se impuso con amplia ventaja.

    Ebba Anderson sumó su tercera plata de Milano Cortina 2026, pero terminó decepcionada su relevo.
    Imagen Getty Images

    El regreso de Suecia fue notable mediante un esfuerzo titánico de Karlsson, pues al momento de hacer el relevo tres con Jonna Sundling, su equipo había pasado del octavo puesto al cuarto.

    Con una fuerza física desmedida, Sundling apretó el ritmo en los últimos 7.5 kilómetros para llegar a la línea de meta en segundo puesto, con una diferencia de 50.9 segundos más que el equipo noruego.

    La medalla de bronce se la colgó el equipo de Finlandia con 1:14.7 detrás del primer puesto, y que durante la carrera no se despegó de las escuadras noruega y sueca.

